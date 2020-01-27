Названы финалисты конкурса «Лидеры России – 2020» от СФО и УФО

Объявлены имена 60 финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России – 2020», прошедших в суперфинал от Сибирского и Уральского федеральных округов.

25-26 января в Экспоцентре Новосибирска состоялся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Сибирского федерального округа. Участие в нем принял 261 человек из Новосибирской области, Красноярского края, Томской области, Иркутской области, Омской области, Кемеровской области, Алтайского края, Республики Хакасия, Республики Тыва и Республики Алтай, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Состав участников полуфинала в Сибири (был) очень разнообразный – есть и предприниматели, и врачи, и госслужащие, и начальник смены пожаротушения, и автор романа, и диджей. Мне как руководителю платформы «Россия – страна возможностей» очень приятно приветствовать тех, кто участвует и в наших других проектах. В полуфинале «Лидеров России» в Сибирском федеральном округе участвовал финалист конкурса «Цифровой прорыв», а также директор гимназии из Хакасии, которая вдохновила своих коллег на участие в конкурсе «Учитель будущего», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В течении двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в СФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития. В финал вышли 10 человек из Новосибирской области, шесть – из Томской области, четыре – из Красноярского края, по три финалиста представляют Алтайский край, Омскую и Иркутскую области, один – из Кемеровской области, сообщил Комиссаров.

Помимо оценочных мероприятий на полуфинале состоялись встречи и мастер-классы. Губернатор Омской области Александр Бурков обсудил с участниками конкурса «Лидеры России» проблемы развития бизнеса, образования и точки роста региона. Кроме того, полуфиналисты пообщались с финалистом первого сезона конкурса «Лидеры России», генеральным директором ООО «Компания гофромастер» Игорем Диденко.

Также 25-26 января 2020 года в Екатеринбурге проходил региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для представителей Уральского федерального округа. Участие в полуфинале приняли 262 конкурсанта из Свердловской области, Тюменской области, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курганской области. Среди конкурсантов было много представителей династий энергетиков, металлургов, нефтяников, железнодорожников, экономистов, преподавателей и врачей. Еще одна особенность уральского полуфинала в том, что большой процент участников в своей работе прошел путь от специалиста до руководителя предприятия и подошли к испытаниям, уже имея серьезный управленческий опыт.

В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в УФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития. Традиционно в рамках конкурса помимо оценочных мероприятий прошли и образовательные программы. К примеру, мастер-класс «Вечерний диалог с ректором» для полуфиналистов конкурса провел ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, наставник конкурса «Лидеры России» Владимир Мау. В ходе мероприятия он рассказал конкурсантам о том, какими знаниями должен обладать успешных лидер, о профессиях будущего и возможностях современной системы образования.

Кроме того, накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, прошли встречи с партнерами конкурса «Лидеры России» – ПАО «Россети», «Интер РАО» и НЛМК. Эксперты рассказали участникам о планируемых и реализуемых проектах в Уральском федеральном округе, пообщались с конкурсантами и провели с ними собеседования.

Среди 30 финалистов третьего сезона от Уральского федерального округа 14 человек представляют Свердловскую область, по шесть – Тюменскую и Челябинскую области, четыре человека – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал всем участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.