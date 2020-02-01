Минтранс рекомендовал россиянам не летать в Китай без необходимости

Министерство транспорта рекомендует россиянам не летать в КНР без крайней необходимости, следует из сообщения ведомства.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «в случае, если вы еще не вылетели в КНР из России, настоятельно рекомендуем вам не делать этого без крайней необходимости».

«Если вы приняли решение об отказе от поездки, российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета», – отметили в министерстве.

Там также напомнили, что с 1 февраля временно приостановлено осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских воздушных перевозок, в том числе коммерческих, из России в Китай и в обратном направлении.

«Исключение составляют регулярные рейсы Москва – Пекин и обратно, Москва – Шанхай и обратно, Москва – Гуанчжоу и обратно, Москва - Гонконг и обратно», – добавили в Минтрансе.

Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы и в России. Глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.

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