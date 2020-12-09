Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.

По данным министерства культуры области, в 2020 году конкурсный отбор прошли муниципальные библиотеки четырех территорий Оренбуржья, сообщается на сайте «Национальные проекты России».

«В Александровском районе у нас открылась первая в регионе детская библиотека нового поколения. Юным читателям уже закупили 1,8 тыс. ярких красивых книг. Центральная библиотека Бугурусланского района расширит список изданий на 5 тыс. 375 единиц, в Бузулуке – на 3 тыс. 249 экземпляров, Центральная детская библиотека города Гая Оренбургской области – на 2,5 тыс. книг», – уточнила Шевченко.

По ее словам, проблема низкой пополняемости книжных фондов библиотек одна из наболевших в последние годы. Муниципальным учреждениям удавалось в среднем обновлять состав фондов на 0,8–1% при нормативе 5%.

«И потому, когда в рамках национального проекта «Культура» одним из ключевых условий модернизации библиотек стало приобретение книжных и периодических изданий, мы облегченно вздохнули. Процесс сдвинулся с мертвой точки. В год реализации проекта обновление фонда возможно на федеральные средства, далее обязательно на средства субъекта или муниципалитета, выдерживая показатели ежегодного обновления фонда в размере от 5 до 10%», – добавила министр.

Ставшие участниками национального проекта «Культура» библиотеки в большинстве своем как в Оренбургской области, так и по России в целом направили часть выделенных средств на приобретение печатных изданий – до 95%. В качестве доказательства Шевченко привела результаты экспертного опроса Российской национальной библиотеки «Комплектование фондов модельных библиотек: первый опыт», всего диалог охватил 82 библиотеки и 134 модельные библиотеки России.

«Такое распределение бюджета объясняется в основном состоянием библиотечного фонда до участия в нацпроекте: библиотеки старались закрыть пробелы в комплектовании печатных книг, накопившиеся за годы ограниченного финансирования. В будущем, конечно, мы поэтапно будем обновлять и увеличивать фонд отраслевой литературы, которая должна составить не менее 40–50% от общего объема фонда, а также подписку на электронные лицензионные ресурсы, репертуар периодической печати. Это расширит возможности традиционного библиотечного фонда», – отметила министр.

Цель национального проекта «Культура» – сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно указу «О национальных целях развития до 2030 года» проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.