Ни одна страна ЕС не выступила против санкций в отношении России

Ни одна из стран Евросоюза не высказалась против очередного продления экономических санкций против России, сообщил источник в ЕС.

«Ни одна страна не указала, что санкции не должны быть продлены», – цитирует европейского источника РИА «Новости».

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 10 декабря намерены принять решение о продлении экономических санкций в отношении России, приводит заявление высокопоставленного представителя ЕС ТАСС.

«Как обычно будет затронут вопрос реализации Минских соглашений, в рамках которого обычно продлеваются санкции. Никто не выступал против продления санкций», – указал он.

В конце ноября источник сообщал, что Европейский союз намерен продлить санкции против России на полгода по стандартной процедуре в ходе саммита ЕС.

Летом постоянные представители 27 стран – членов Евросоюза согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Украина попросила усилить санкции против Москвы.