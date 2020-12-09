Имена ветеранов войны присвоили ряду улиц в российских регионах

Несколько регионов России присоединились к проекту Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Улицы Героев». Церемонии присвоения улицам и скверам имен Героев Великой Отечественной войны приурочили к Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.

«В год 75-летия Победы ОНФ запустил патриотический проект «Улицы Героев». Имена прославленных защитников Отечества, сражавшихся на полях войны, нам уже удалось присвоить улицам и скверам в шести регионах, мы собираемся распространить проект на все 85 регионов, – рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

«На этот проект нас сподвигли сами жители, которые неоднократно обращались в ОНФ и просили убрать странные названия улиц, которые в большом количестве появляются на картах городов, и присваивать городским пространствам имена достойных жителей страны. А более достойных людей, чем те, кто отдал жизнь за нашу свободу, трудно найти. Сегодня присоединилось к проекту еще 7 регионов, улицы назвали именами Героев-соотечественников и установили памятные таблички Республика Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия – Алания, Крым, Алтайский край, Курская и Тюменская области», – отметил он.

В Барнауле торжественно присвоили аллее на улице Профинтерна имя Алексея Скурлатова. Участник Великой Отечественной войны, ставший прототипом памятника советскому воину-освободителю в болгарском городе Пловдиве, родился и всю жизнь прожил в Алтайском крае. Алексей Скурлатов ушел на фронт в сентябре 1941 г. Служил в 217-й танковой бригаде, 234-ом артиллерийском полку, участвовал в Курской битве, дошел до Болгарии и вернулся домой в ноябре 1946 г. После войны работал бригадиром машинно-тракторной станции, комбайнером, слесарем-наладчиком, старшим инженером, мастером моторного участка. Ушел из жизни в 2013 г.

«Этой весной на аллее установили памятную стелу Алексею Скурлатову. Идея принадлежала руководителю военно-патриотического клуба «Русские витязи», работающего на базе Алтайского архитектурно-строительного колледжа. До последних дней жизни Алексея Ивановича ребята при поддержке колледжа шефствовали над ним. Во многом поэтому и родилась идея в проекте ОНФ «Улица Героя» назвать аллею, где уже стоит памятник «алтайскому Алеше», его именем», – сообщила член регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Марина Понкрашева.

Одну из улиц Симферополя сегодня назвали в честь подпольщика Евгения Семнякова. Он отвечал за диверсионную работу в Симферопольской подпольной организации и разработал план по подрыву фашистской автобазы с большим складом бензина. Был расстрелян фашистами в 1944 г. в возрасте 19 лет. С просьбой помочь увековечить память о подпольщике в региональное отделение ОНФ обратились родственники героя.

«Наше предложение по присвоению одной из улиц имени подпольщика Семнякова Евгения Георгиевича нашло поддержку и официальное воплощение. Близкие родственники долгое время добиваются присвоения его имени улице в Симферополе, наконец, этот вопрос решен. Сегодня на этой улице в районе Петровской балки только начинается выделение участков под строительство домов, и мы рады, что в адресе проживания новых жильцов всегда будет имя настоящего крымского героя», – отметила руководитель регионального исполкома ОНФ в Республике Крым Алла Вертинская.

В Северной Осетии в селе Гизель улице присвоили имя братьев Адеевых. Пять братьев Адеевых – Салам, Борис, Владимир, Константин и Таймураз – ушли на войну с самых первых ее дней. Самому младшему из них было 15 лет. В торжественной церемонии приняли участие сотрудники администрации, жители села, работники Дома культуры и республиканского Центра патриотического воспитания. Возле памятной таблички был выстроен почетный караул юнармейцев. Право открыть табличку предоставили представителям фамилии Адеевых и активистам Народного фронта.

В Карачаево-Черкесии местные власти одобрили предложение ОНФ. «Мы обратились к депутатам муниципальных образований, и наша инициатива была поддержана. Согласно принятому решению, в городе Черкесске появится улица имени участника Великой Отечественной войны Колодяжного Михаила Степановича. В Усть-Джегуте власти и Совет ветеранов города предварительно одобрили присвоение новому строящемуся парку имени Героя Советского Союза Харуна Умаровича Богатырева», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Карачаево-Черкесской Республике Магомет Узденов.

А в Тульской, Тверской, Ростовской, Московской, Ульяновской областях и Санкт-Петербурге активисты ОНФ и АНО «Подвиги» организовали встречи маленьких героев – детей с Героями России. Так в Туле прошла встреча Даши Павловой, которая будучи первоклассницей на отдыхе в Крыму спасла упавшего в бассейн мальчика, и участника второй чеченской войны, Героя России Руслана Кокшина. В Ростовской области Герой России, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов встретился с Ярославом Сычевым и Даниилом Крупиным на военном аэродроме. Второклассник и восьмиклассник из города Шахты вытащили 85-летнюю из ямы со снегом и ледяной водой. Герои России благодарили детей за их смелость и неравнодушие и дали наставление на будущее, вдохновив на новые свершения.