Власти Москвы подтвердили утечку данных переболевших COVID-19 жителей столицы

Утечка персональных данных москвичей, которые переболели коронавирусом, произошла вследствие человеческого фактора, сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

«Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам», – приводятся его слова в Telegram-канале столичного оперштаба.

Он добавил, что проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры. Лысенко также подчеркнул, что взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства Москвы не было.

Ранее основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян сообщил, что архив с данными переболевших москвичей опубликовали во вторник ночью. В некоторых Excel-файлах находится более 100 тыс. строк, содержащих: ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефоны, номера паспортов и тому подобное.

После этого оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что столичные власти начали проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших COVID-19.