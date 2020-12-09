Россияне рассказали об изменении привычек в пандемию В Москве начали проверку информации об утечке данных переболевших COVID 9 декабря 2020, 12:15 Текст: Наталья Ануфриева

Столичные власти начали проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших COVID, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. В сообщении штаба в Telegram указывается, что в данный момент «власти Москвы проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом». Отмечается, что о результатах «будет объявлено дополнительно». Ранее эксперт компании Group-IB Сергей Золотухин объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД взрывной рост IT-преступности в России. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

