Член ОП: Доминирующее положение не дает права YouTube нарушать российские законы

Доминирующее положение компании Google – владельца сервиса YouTube не дает ему права ставить себя и свои правила выше российского законодательства, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Он поддержал просьбу РОЦИТ к ФАС возбудить в отношении Google дело о нарушении антимонопольного законодательства России.

«Платформа видеохостинга YouTube занимает лидерские позиции. Ее ежемесячная аудитория в мире составляет более 1,9 млрд авторизованных пользователей. Очевидно, что и в России YouTube также занимает доминирующее положение на рынке видеохостингов, где размещается и распространяется пользовательский и не только контент. Доминирование на рынке делает эту платформу, принадлежащую Google, одним из важных источников информации для россиян», – отметил Александр Малькевич, первый замглавы комиссии Общественной палаты Росси по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей.

При этом собеседние отметил, что доминирующее положение YouTube «не дает ему права ставить себя и свои правила выше российского законодательства». Исходя из этого, Малькевич поддержал заявление Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), который в среду подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заявление о нарушении компанией Google антимонопольного законодательства.

Причиной обращения РОЦИТ послужили действующие условия соглашения между Google и пользователями, согласно которым гигант интернет-рынка может блокировать или удалять по своему усмотрению любой аккаунт на YouTube. При этом процедура апелляции практически не регламентирована и не позволяет эффективно восстановить заблокированную страницу. РОЦИТ также попросил ФАС разобраться с непрозрачными алгоритмами Google, с помощью которых YouTube манипулирует вниманием зрителей, направляя их на «нужные» с точки зрения видеохостинга ролики.

«Российские власти должны приложить максимальные усилия для обеспечения интересов граждан при пользовании данным сервисом, в том числе права на свободу слова и свободное получение информации, гарантированные нашей Конституцией», – подчеркнул Малькевич.

Член Общественной палаты также напомнил, что в настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который дает возможность Роскомнадзору блокировать онлайн-платформы, которые допускают цензуру в отношении российских средств массовой информации. «Актуальность законопроекта подтверждается неоднократными нарушениями со стороны зарубежных IT-компаний», – подытожил собеседник.

Напомним, что ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр документального фильма «Беслан» Александра Рогаткина на портале YouTube. Но по мнению законодателей, решений суда недостаточно для гарантий прав россиян на свободный доступ к информации. В Общественной палате поддержали идею принятия законопроекта о блокировании тех сервисов, которые допускают цензуру российских СМИ. Согласились с ней и представители российской медиаотрасли, в ходе дискуссии «Двухцветный мир: борьба за правду» на площадке МИА «Россия Сегодня».

Добавим, что ранее в Госдуме обратили внимание на то, что Google дает возможность мошенникам публиковать фейковые объявления о якобы полагающихся гражданам компенсациях. Отмечалось, что злоумышленники для привлечения внимания даже используют изображения президента и премьер-министра. «Публикация опасного контента с использованием портретов первых лиц государства – это политическое преступление», – отмечал депутат Госдумы Антон Горелкин.