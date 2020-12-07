В Госдуме заявили о политическом преступлении Google

«Публикация опасного контента с использованием портретов первых лиц государства – это не просто мошенничество, это политическое преступление», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Так он прокомментировал обнаруженную в поисковой системе Google мошенническую рекламу компенсационных выплат для россиян с изображениями президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

«Компания Google закрывает глаза на вопиющие нарушения рекламного законодательства. Зафиксировано уже довольно много случаев публикации мошеннических объявлений через систему Google AdWords, и это абсолютно возмутительная история», – сказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Горелкин отметил – с начала пандемии COVID-19 МВД России фиксирует снижение количества преступлений против личности на фоне двукратного роста преступлений, совершенных в онлайн-среде. «Google, являясь столпом современного мирового интернета, поддерживает такие мошеннические схемы и пропускает через свои фильтры опасный контент с использованием портретов первых лиц нашей страны, мимикрирование под сайты государственных ведомств. Такой контент явно подрывает доверие граждан к власти и ее институтам, а значит, это уже не просто мошенничество – это политическое преступление», – подчеркнул собеседник.

По словам Горелкина, необходимо учитывать и то, что «служба модерации, как и вся компания Google, подчинена зарабатыванию наибольшего количества денег». «Google получает миллиарды рублей от российского сегмента рекламы, а когда происходят такие нарушения, списывает все на несовершенство своих фильтров. В таком случае, или компании нужно срочно усилить свою службу модерации, или мы будем воспринимать это как провокацию», – заявил он.

«Сегодня уже направлены запросы в профильные ведомства, которые должны дать разъяснения данной ситуации. После этого необходимо разработать или новую законодательную инициативу, или решить, как привлечь Google к ответственности в рамках действующего законодательства. Помогая распространять мошеннический контент, Google становится соучастником преступления, и мы добьемся самых жестких санкций для таких сервисов», – заключил Горелкин.

Ранее депутат обнаружил в поисковой системе Google рекламу компенсационных выплат для россиян, на баннере которой были опубликованы портреты президента России Владимира Путина и главы правительства Михаила Мишустина. Объявление оказалось мошенничеством, которое не было заблокировано службой модерации Google, написал Горелкин в своем Telegram-канале.

В пятницу стало известно о назначении ФАС административного штрафа в 100 тысяч рублей компании Google за распространение в поисковой системе рекламы БАДа, который содержал перец Kava, запрещенный к изготовлению и распространению компонент.

В ноябре волонтеры Лиги безопасного интернета проводили мониторинг распространения противоправных ресурсов и обнаружили в поисковике Google рекламу сайтов о продаже наркотиков. О своей находке они сообщили в Генпрокуратуру России. После чего Роскомнадзор ограничил доступ к выявленным интернет-ресурсам и потребовал от ИТ-гиганта удалить из поисковой выдачи (как в доменной зоне .com так и .ru) рекламу наркотических средств.

Ранее Роскомнадзор уже выявлял в поисковой выдаче Google сведения об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. В их числе сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом. На составленный ведомством акт по факту неудаления из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией Google не представил возражений. В связи с чем Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении ИТ-гиганта за неисполнение требования российского законодательства.