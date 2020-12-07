Google обяжут вылавливать российских мошенников

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7 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 21:21  |  vz.ru
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«Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

Германия заговорила о прогрессе в переговорах с США по российскому газопроводу REUTERS/Stine Jacobsen
Со дня на день возобновится достройка «Северного потока – 2» в датских водах. Об этом говорят последние перемещения российских судов в этой акватории. Параллельно в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Значит ли это, что завершению строительства «Северного потока – 2» больше ничего не угрожает?  Подробности...
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США подбивают курильчан на продажу Родины

В США решили официально считать родившихся на Южных Курилах россиян уроженцами Японии Сергей Красноухов/ТАСС
Госдепартамент США потребовал от жителей российских Курильских островов считать себя японцами, в противном случае их не пустят на американскую землю. В МИД РФ уже назвали эти визовые правила поддержкой реваншизма, но в них можно найти и источник вдохновения для того, чтобы по-новому подчеркнуть суверенитет над своими землями от Крыма до Курил. Подробности...
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Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

Судьба протопопа Аввакума запечатлена в том числе на иконах Поволжская старообрядческая икона
Ровно 400 лет назад родился человек, повлиявший на всю российскую историю, особенно церковную – протопоп Аввакум. Он стал одним из отцов и идеологов старообрядчества, и его фигура до сих пор поражает размахом, литературным талантом и стремлением, не считаясь даже с собственной жизнью, отстаивать свои убеждения. Подробности...
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Америка толкает Украину к захвату «крымского плацдарма»

Воссоединение Крыма с Россией до сих пор генерирует в Киеве несбыточные планы Алексей Павлишак/ТАСС
Украина вновь активизировала усилия по так называемой деоккупации Крыма, затихшие после ухода Порошенко заявления Киева по этому поводу звучат с новой силой. В частности, в Верховной раде появилось целое объединение «Крымская платформа», предпринимаются попытки создать некую международную группу по Крыму и даже пригласить в нее Россию. Зачем все это Киеву и на что он надеется? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Зачем американцам Курилы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США пытаются убедить Японию ужесточить позицию по курильской проблеме. Интересам Токио это не соответствует – но разве Вашингтон волнуют такие мелочи, когда на кону более важные задачи? Подробности...
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Трикстер – единственный двигатель прогресса

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Что общего между Христом, Колобком, Дон Кихотом, Швейком, Коровьевым и Жириновским? Не каждому трикстеру суждено пройти трагический путь: судьбы их абсолютно разные, но функция – одна. «Мы ждем перемен», – кричат люди, уже искушенные трикстерским соблазном. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Всех великих убили женщины

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Пора систематизировать разрушающее воздействие на мировую культуру такого понятия, как «муза» художника. Судим по результатам. Подробности...
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США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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Чубайс как «смутное время» России

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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Старый кинотеатр в Волгограде превратят в Дом детства

В Волгограде приступили к реконструкции кинотеатра «Победа», в конце 2023 года в здании разместится Дом детства, сообщила пресс-служба администрации региона.
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В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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    Google обяжут вылавливать российских мошенников

    Интернет-гигантов обяжут фильтровать всю недобросовестную рекламу    7 декабря 2020, 21:21
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин,
    Ирина Яровая

    Google вновь уличили в размещении сомнительного контента. На площадках IT-гиганта появились рекламные объявления, где мошенники обещали выплаты компенсаций от государства – достаточно было лишь ввести данные банковской карты. Защитить пользователя от аферистов, считают эксперты, может закон, который привлечет к ответственности вместе с мошенниками и разместивший их рекламу интернет-ресурс.

    Депутат Госдумы, член комитета по информационным технологиям Антон Горелкин в понедельник призвал МВД, Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу обратить внимание на разгул мошенничества, который начался  в российском сегменте популярного видеохостинга Youtube. По его оценке, компания Google, владелец хостинга, закрывает глаза на вопиющие нарушения рекламного законодательства.

    В частности, от имени портала «Госуслуги» пользователей зазывают получить компенсацию, якобы причитающуюся от государства – например, за убытки, понесенные во время пандемии. Россиянам предлагают кликнуть по ссылке, ведущей на сайт, где обещают перевести 50 или даже 100 тысяч рублей. Для этого злоумышленники просят «всего лишь» указать ФИО, номер кредитной карты и ее CVV-код.

    Горелкин отметил, что на баннерах мошенников, который размещает рекламный сервис Google, для имитации серьезности предложения помещены изображения первых лиц государства – президента Владимира Путина и премьер-министра  Михаила Мишустина.

    Публикация опасного контента с использованием портретов первых лиц государства – это не просто мошенничество, это политическое преступление», – подчеркнул Горелкин.  «После этого необходимо разработать или новую законодательную инициативу, или решить, как привлечь Google к ответственности в рамках действующего законодательства. Помогая распространять мошеннический контент, Google становится соучастником преступления. Мы добьемся самых жестких санкций для таких сервисов», – пообещал депутат. Кроме Youtube, зафиксировано еще довольно много мошеннических объявлений через систему Google AdWords, и это абсолютно возмутительная история, указал парламентарий.

    Что касается собственно схемы мошенничества при помощи лже-компенсаций, то она распространилась в офлайне еще четыре года назад, напомнил депутат Горелкин в своем Telegram-канале. «В провинциальных городах открывались конторы, которые сообщали доверчивым людям про некие деньги, которые им положены от ПФР или ФНС, «а власти скрывают». И получить их можно, оформив документы в этой конторе». Парламентарий отметил, что еще тогда обратился в МВД с просьбой разобраться с мошенниками. Теперь же авторы жульнических схем переместились в Сеть, отметил Горелкин.

    Еще в апреле газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом на тот момент способе интернет-обмана – сайтах, обещающих «раздачу денег от государства» пострадавшим от COVID-19. Тогда компания Google выпустила пресс-релиз, где заверила, что ежедневно блокирует в своей почтовой системе Gmail около 18 миллионов фишинговых писем (фишинг – попытка злоумышленников узнать или украсть пароли или банковские реквизиты). Однако, судя по тому, что миллионы пользователей Google и Youtube, включая депутата Горелкина, по-прежнему видят рекламу аферистов, интернет-гигант не принял необходимые меры.

    Мошенники «пошли тотально поляну обрабатывать, ковровым бомбометанием своей рекламы. Таргетинг настроен максимально широко у них, даже я в него попал», – констатировал парламентарий. «Мне непонятно, почему это никого не волнует?

    Ведь уже не просто людей обманывают, а подрывают общественное доверие к государству и президенту.

    И не слышно про уголовные дела, блокировки, реакцию самого Google», – отметил Горелкин. Более того, напомнил законодатель, не так давно на ресурсах интернет-гиганта присутствовала реклама наркотиков.

    Действительно, в ноябре волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили в поисковике Google рекламу сайтов о продаже запрещенных веществ. Роскомнадзор потребовал от компании-владельца удалить эти объявления из поисковой выдачи. Компания признала, что такая реклама недопустима, но объяснила выявленные материалы проделками злонамеренных людей, которым удалось обойти фильтры. В случае с рекламой фейковых компенсаций заставить Google действовать будет сложнее, отмечают эксперты.

    «Росмкомнадзор недавно выписал компании Google уже второй штраф за то, что американцы, по собственному признанию, фильтруют свой рекламный трафик лишь на 85 %. А в «нефильтрованный остаток» попадает как раз незаконная деструктивная информация», – сказал газете ВЗГЛЯД Александр Журавлев, глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР).

    Журавлев считает, что интернет-платформы надо заставить отныне проверять весь рекламный контент. «Понятно, что отлавливать единичные случаи нарушений сложно. Лучше принять системное решение, то есть начать стопроцентно модерировать трафик, – призывает эксперт. – Если регулятор сам не отловит жульническую рекламу и ее пропустит IT-платформа, то пострадают граждане России, которые попадутся на удочку мошенников. Кроме того, отчасти пострадает и репутация государства, как в случае с фейк-рекламой компенсационных выплат для россиян».

    Алгоритмы модерации IT-гигантов выстроены таким образом, что они не пропускают те или иные рекламные объявления по определенным тэгам, пояснил Журавлев. «Здесь не работает «отмазка», что, мол, технически невозможно за всем уследить. Весь вопрос в том, захочет ли Google донастроить свои механизмы в соответствии с нашим законодательством», – уверен эксперт.

    Юрист констатировал, что

    в российской судебной практике, в отличие от европейской, наказание часто падает лишь на мошенников, сфабриковавших такие объявления, а разместившая недостоверную рекламу IT-платформа уходит от ответственности.

    «Это неправильно: ответственность должна быть равной. Надо выработать инструменты, которые заставят тот же Google полностью соблюдать российские законы», – считает собеседник.

    Ключевую роль, по мнению Журавлева, должен сыграть закон «О саморегуляции соцсетей», в разработке которого вместе с депутатами Госдумы он принимает в эти дни непосредственное участие.

    Собеседник не считает целесообразным вводить и некую проверку рекламы постфактум в зарубежных соцсетях, как предлагают Роскомнадзору некоторые отечественные публицисты. «Зачем государству тратить деньги на модерацию, когда эти площадки сами должны это делать?», – недоумевает он.

    «Каждая соцсеть, поисковая система, другая массовая интернет-площадка должна иметь полноценные службы модерации и соответственными образом настроенные алгоритмы, чтобы не пропускать деструктивный контент, фейк-ньюс, недобросовестную рекламу. А чтобы все это было прозрачно – публиковать соответствующие отчеты о проделанной работе за квартал», – призывает юрист. По его мнению, модераторы при этом должны оперативно реагировать как на жалобы российских пользователей, так и на требования российских властей.

    Журавлев надеется, что подобные требования появятся в законе, как и система наказаний за их нарушение. «Кроме повышения штрафов, вполне эффективны две другие крайние меры: ограничение доступа к российским рекламодателям, что может заметно ударить по карману IТ-платформ. И замедление интернет-трафика. Для общественно опасных сетевых публикаций должно действовать правило, подобное введенному недавно во Франции: предписание удалить сообщение в течение часа. Если же этого не происходит, трафик страницы автоматически замедляется, что затруднит ее чтение, а в случае с видеороликом сделает его просмотр невозможным», – предложил Журавлев.


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