Google обяжут вылавливать российских мошенников

Google вновь уличили в размещении сомнительного контента. На площадках IT-гиганта появились рекламные объявления, где мошенники обещали выплаты компенсаций от государства – достаточно было лишь ввести данные банковской карты. Защитить пользователя от аферистов, считают эксперты, может закон, который привлечет к ответственности вместе с мошенниками и разместивший их рекламу интернет-ресурс.

Депутат Госдумы, член комитета по информационным технологиям Антон Горелкин в понедельник призвал МВД, Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу обратить внимание на разгул мошенничества, который начался в российском сегменте популярного видеохостинга Youtube. По его оценке, компания Google, владелец хостинга, закрывает глаза на вопиющие нарушения рекламного законодательства.

В частности, от имени портала «Госуслуги» пользователей зазывают получить компенсацию, якобы причитающуюся от государства – например, за убытки, понесенные во время пандемии. Россиянам предлагают кликнуть по ссылке, ведущей на сайт, где обещают перевести 50 или даже 100 тысяч рублей. Для этого злоумышленники просят «всего лишь» указать ФИО, номер кредитной карты и ее CVV-код.

Горелкин отметил, что на баннерах мошенников, который размещает рекламный сервис Google, для имитации серьезности предложения помещены изображения первых лиц государства – президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

Публикация опасного контента с использованием портретов первых лиц государства – это не просто мошенничество, это политическое преступление», – подчеркнул Горелкин. «После этого необходимо разработать или новую законодательную инициативу, или решить, как привлечь Google к ответственности в рамках действующего законодательства. Помогая распространять мошеннический контент, Google становится соучастником преступления. Мы добьемся самых жестких санкций для таких сервисов», – пообещал депутат. Кроме Youtube, зафиксировано еще довольно много мошеннических объявлений через систему Google AdWords, и это абсолютно возмутительная история, указал парламентарий.

Что касается собственно схемы мошенничества при помощи лже-компенсаций, то она распространилась в офлайне еще четыре года назад, напомнил депутат Горелкин в своем Telegram-канале. «В провинциальных городах открывались конторы, которые сообщали доверчивым людям про некие деньги, которые им положены от ПФР или ФНС, «а власти скрывают». И получить их можно, оформив документы в этой конторе». Парламентарий отметил, что еще тогда обратился в МВД с просьбой разобраться с мошенниками. Теперь же авторы жульнических схем переместились в Сеть, отметил Горелкин.

Еще в апреле газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом на тот момент способе интернет-обмана – сайтах, обещающих «раздачу денег от государства» пострадавшим от COVID-19. Тогда компания Google выпустила пресс-релиз, где заверила, что ежедневно блокирует в своей почтовой системе Gmail около 18 миллионов фишинговых писем (фишинг – попытка злоумышленников узнать или украсть пароли или банковские реквизиты). Однако, судя по тому, что миллионы пользователей Google и Youtube, включая депутата Горелкина, по-прежнему видят рекламу аферистов, интернет-гигант не принял необходимые меры.

Мошенники «пошли тотально поляну обрабатывать, ковровым бомбометанием своей рекламы. Таргетинг настроен максимально широко у них, даже я в него попал», – констатировал парламентарий. «Мне непонятно, почему это никого не волнует?

Ведь уже не просто людей обманывают, а подрывают общественное доверие к государству и президенту.

И не слышно про уголовные дела, блокировки, реакцию самого Google», – отметил Горелкин. Более того, напомнил законодатель, не так давно на ресурсах интернет-гиганта присутствовала реклама наркотиков.

Действительно, в ноябре волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили в поисковике Google рекламу сайтов о продаже запрещенных веществ. Роскомнадзор потребовал от компании-владельца удалить эти объявления из поисковой выдачи. Компания признала, что такая реклама недопустима, но объяснила выявленные материалы проделками злонамеренных людей, которым удалось обойти фильтры. В случае с рекламой фейковых компенсаций заставить Google действовать будет сложнее, отмечают эксперты.

«Росмкомнадзор недавно выписал компании Google уже второй штраф за то, что американцы, по собственному признанию, фильтруют свой рекламный трафик лишь на 85 %. А в «нефильтрованный остаток» попадает как раз незаконная деструктивная информация», – сказал газете ВЗГЛЯД Александр Журавлев, глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР).

Журавлев считает, что интернет-платформы надо заставить отныне проверять весь рекламный контент. «Понятно, что отлавливать единичные случаи нарушений сложно. Лучше принять системное решение, то есть начать стопроцентно модерировать трафик, – призывает эксперт. – Если регулятор сам не отловит жульническую рекламу и ее пропустит IT-платформа, то пострадают граждане России, которые попадутся на удочку мошенников. Кроме того, отчасти пострадает и репутация государства, как в случае с фейк-рекламой компенсационных выплат для россиян».

Алгоритмы модерации IT-гигантов выстроены таким образом, что они не пропускают те или иные рекламные объявления по определенным тэгам, пояснил Журавлев. «Здесь не работает «отмазка», что, мол, технически невозможно за всем уследить. Весь вопрос в том, захочет ли Google донастроить свои механизмы в соответствии с нашим законодательством», – уверен эксперт.

Юрист констатировал, что

в российской судебной практике, в отличие от европейской, наказание часто падает лишь на мошенников, сфабриковавших такие объявления, а разместившая недостоверную рекламу IT-платформа уходит от ответственности.

«Это неправильно: ответственность должна быть равной. Надо выработать инструменты, которые заставят тот же Google полностью соблюдать российские законы», – считает собеседник.

Ключевую роль, по мнению Журавлева, должен сыграть закон «О саморегуляции соцсетей», в разработке которого вместе с депутатами Госдумы он принимает в эти дни непосредственное участие.

Собеседник не считает целесообразным вводить и некую проверку рекламы постфактум в зарубежных соцсетях, как предлагают Роскомнадзору некоторые отечественные публицисты. «Зачем государству тратить деньги на модерацию, когда эти площадки сами должны это делать?», – недоумевает он.

«Каждая соцсеть, поисковая система, другая массовая интернет-площадка должна иметь полноценные службы модерации и соответственными образом настроенные алгоритмы, чтобы не пропускать деструктивный контент, фейк-ньюс, недобросовестную рекламу. А чтобы все это было прозрачно – публиковать соответствующие отчеты о проделанной работе за квартал», – призывает юрист. По его мнению, модераторы при этом должны оперативно реагировать как на жалобы российских пользователей, так и на требования российских властей.

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Журавлев надеется, что подобные требования появятся в законе, как и система наказаний за их нарушение. «Кроме повышения штрафов, вполне эффективны две другие крайние меры: ограничение доступа к российским рекламодателям, что может заметно ударить по карману IТ-платформ. И замедление интернет-трафика. Для общественно опасных сетевых публикаций должно действовать правило, подобное введенному недавно во Франции: предписание удалить сообщение в течение часа. Если же этого не происходит, трафик страницы автоматически замедляется, что затруднит ее чтение, а в случае с видеороликом сделает его просмотр невозможным», – предложил Журавлев.