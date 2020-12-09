РОЦИТ пожаловался в ФАС на Google

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) проанализировал правила использования и деятельность YouTube и подал в Федеральную антимонопольную службу заявление о нарушении компанией Google антимонопольного законодательства, в части злоупотребления доминирующим положением.

«Одно из направлений деятельности РОЦИТ – защита интересов пользователей и изучение современных трендов в их взаимодействии с различными цифровыми платформами, среди которых важнейшими являются социальные сетевые медиа, позволяющие распространять и потреблять пользовательский контент. Для таких платформ критична нейтральность владельцев платформ по отношению к создателям контента и самому контенту. Важно обеспечить необходимый уровень модерации контента без смещения в сторону цензуры и расчистки платформы от невыгодного или по тем или иным причинам неудобного для владельца платформы контента», – указывается в сообщении на сайте РОЦИТ.

На этом фоне Центр обратил внимание на принадлежащий Google сервис YouTube – лидер среди платформ социального сетевого видеохостинга, который ежемесячно его посещает более 1,9 млрд авторизованных пользователей.

«Есть все основания считать, что Google занимает доминирующее положение и на российском рынке. Документы, регулирующие отношения сервиса YouTube и его пользователей, не уточняют законодательство какого именно государства должно применяться к этим отношениям. При этом, исходя из их текущих формулировок, можно сделать вывод о том, что применяется любой закон любого государства. В то же время сама ситуация, в которой размещение и показ видеоконтента в России могут регулироваться законодательством других государств, является некорректной», – отметили в Центре.

Там добавил, что действующие условия соглашения между Google и пользователями позволяют американской компании произвольно ограничивать любой аккаунт, а основания для блокировки или удаления предусматривают практически неограниченное право YouTube действовать по своему усмотрению. При этом процедура апелляции практически не регламентирована и не позволяет эффективно восстановить заблокированный аккаунт. На практике блокируются каналы различного содержания и направленности, зачастую без предупреждения и без обоснования блокировки, отмечается в сообщении.

«Не менее важным является появление видеоконтента на главной странице YouTube, в разделе «В тренде», в разделе «Следующее» (при просмотре видеоролика), в результатах поиска. Алгоритмы, определяющие попадание видеоконтента в данные разделы и результаты поиска, не являются прозрачными, Google имеет возможность регулировать путем настройки данных алгоритмов какой именно видеоконтент будет просмотрен зрителем», – указали в РОЦИТ.

Там подчеркнули, что безальтернативные условия соглашения, позволяющие Google блокировать любой канал на YouTube, а также действия по произвольной блокировке аккаунтов и каналов нарушают права неограниченного круга пользователей сервиса, а также ограничивают конкуренцию, приводя к сокращению хозяйствующих субъектов. Такая практика Google содержит признаки запрещенного законодательством о защите конкуренции злоупотребления доминирующим положением, указывается в сообщении.

«РОЦИТ просит ФАС России возбудить в отношении компании Google дело о нарушении антимонопольного законодательства, признать компанию злоупотребившей доминирующим положением и выдать предписание о прекращении нарушения», – заключили в Центре.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о санкциях против зарубежных IT-платформ за цензуру российских СМИ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных интернет-платформ необходимы, они будут выработаны при обсуждении законопроекта в Госдуме.

Иностранные компании периодически закрывают доступ к российским аккаунтам и отдельным публикациям. Всего за последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов. Среди них РИА Новости, RT, Sputnik и «Россия 1», «Царьград», Anna News, News Front, ФАН, «Крым 24» и другие. Роскомнадзор неоднократно призывал Запад отказаться от цензуры.