Дело братьев Магомедовых передали в другой суд

Уголовное дело в отношении совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда отправили в Мещанский райсуд Москвы по решению Басманного суда.

«Басманным судом города Москвы на стадии предварительного слушания вынесено постановление о направлении уголовного дела в отношении Магомедова З.Г., Магомедова М.Г., Полякова, Грибанова, Максидова и Петрова по подсудности в Мещанский районный суд города Москвы», – сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская РИА «Новости».

Ходатайство о передаче дела в другой суд подала защита фигурантов дела.

Напомним, следователи предъявили обвинения Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду по делу о мошенничестве, общая сумма ущерба составила 11 млрд рублей. Также им предъявлено обвинение в создании организованного преступного сообщества.

В рамках дела Магомедовых суд арестовал активы 24 компаний.

По одному из девяти эпизодов уголовного дела в отношении братьев Зуявудина и Магомеда Магомедовых, выделенных в отдельное производство, проходят Амир Кушхов и Сергей Трибунский, которым суд в начале июня заменил домашний арест на запрет определенных действий, дав им возможность устроиться на работу.

В ноябре Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов общей стоимостью более 45 млрд рублей. Также ведомство заявило гражданский иск о взыскании с Магомедовых ущерба государству в размере более 5,8 млрд рублей.