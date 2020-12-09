Рябков счел недобросовестной конкуренцией санкции за покупку оружия у России и КНР

США демонстрируют недобросовестную конкуренцию, выражая готовность ввести санкции против стран, приобретающих оружие у России или Китая, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков заявил, отвечая на соответствующий вопрос, что «это повторяется изо дня в день», и «люди, которые все это тиражируют и разносят по миру, изобличают себя в качестве, во-первых, апологетов абсолютно недобросовестной конкуренции», передает ТАСС.

Ранее США пригрозили санкциями за покупку «проржавевшего» оружия у России.

До этого Вашингтон предупредил Ирак о риске подвергнуться американским санкциям в случае приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карим Алауи сообщал о переговорах властей Ирака с Россией касательно покупки зенитных ракетных систем С-400.