Гинцбург заявил, что COVID-19 не может приобрести устойчивость к антителам

Коронавирус не может приобрести устойчивость к антителам, поскольку иммунная система разнообразнее мутаций вируса, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Может ли коронавирус устойчивость приобрести к антителам – очень хороший вопрос. Отвечаю на него: не может. Не потому, что он не хочет или не умеет этого делать, а потому что наша иммунная система настолько разнообразна, что она разнообразнее, соответственно, тех мутаций, которые там (в вирусе – прим. ВЗГЛЯД) могут возникнуть», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.

Он отметил, что эволюция коронавируса больше похожа на корь, а не на грипп, поэтому предпосылок к необходимости менять существующую вакцину из-за мутаций коронавируса пока нет.

«Скорее всего, пока что мы видим, что эволюция идет, как у вируса кори. А вирус кори с момента возникновения, по всей видимости, человека, ни разу не менялся. Хотя человек очень тяжело им болеет, в отсутствии особенно вакцинации», – добавил специалист.

Кроме того, Гинцбург сообщил, что Центр имени Гамалеи обсуждал с Минздравом возможность открыть данные по плацебо вакцинируемых, но пока разрешение не получено.

«Вчера в Минздраве этот вопрос обсуждался, когда нам вносить поправку о вскрытии. Потому что когда на фоне третьей фазы на 40 тысяч идет в Москве уже поголовная добровольная вакцинация, то совершенно бессмысленно людям колоть плацебо. Но на сегодняшний день мы не получили отмашку вносить такую поправку. Как получим – внесем», – пояснил он.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Неделю назад президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.