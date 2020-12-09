В Москве стартовал финал третьего сезона кубка «Управляй!»

Взгляд
9 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Америка начала спекулировать на самом главном

Вода стала биржевым товаром, как нефть или зерно Amit Dave/Reuters
Вода впервые получила прописку на Уолл-стрит. Теперь ею торгуют так же, как нефтью или золотом. Подтолкнули американцев к этой идее проблемы с водой в ряде регионов, особенно в периоды пожаров и засухи. В России тоже есть регионы с дефицитом водных ресурсов, в том числе Крымский полуостров. Стоит ли нам перенять заокеанский опыт? Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Против российской вакцины созрел заговор

Гам-КОВИД-Вак под брендом «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса Сергей Карпухин/ТАСС
В зарубежных и некоторых русскоязычных изданиях появились публикации о якобы существующих недостатках вакцины «Спутник V» и сомнениях относительно ее эффективности. Медики уверены, такая дискредитация нашей вакцины выгодна глобальным фармкомпаниям, увидевшим в российской вакцине от COVID сильного конкурента на мировом рынке.  Подробности...
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Почему Армянская церковь пошла против Пашиняна

Католикос Гарегин II просит Пашиняна уйти во избежание трагических потрясений Григорий Сысоев/ТАСС,
Асатур Есаянц/РИА Новости
Перед очередным походом армянской оппозиции на премьера Пашиняна противники власти заручились поддержкой церкви. Католикосы – главы духовенства на родине и в диаспоре – «отечески увещевали» главу государства мирно сдать пост. Почему армянская церковь вмешивается в чисто политические вопросы и может ли ее голос стать решающим в судьбе Пашиняна? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Русская идея пошла с молотка

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», выдвинутый на «Оскар», представит в США и в мире русскую идею и экспортный вариант сталинизма, но не подлинную историю. Подробности...
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Грозит ли нам голод в 2021 году

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Суть в том, что еды на планете производится достаточно много. Всем бы хватило. Проблема не в еде и не в планете. Проблема в капитализме и в недалёком менеджменте ресурсов. Подробности...
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Гегемон теряет глобальный трон

Вадим Козюлин
Вадим Козюлин, директор программы по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра, эксперт клуба «Валдай»
Принципы американской демократии катастрофически обесцениваются, за ними проступают обыкновенные государственно-олигархические интересы, стремление получить выигрыш любой ценой. Это принципы, которые очень похожи на беспринципность. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Старый кинотеатр в Волгограде превратят в Дом детства

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    В Москве стартовал финал третьего сезона кубка «Управляй!»

    9 декабря 2020, 13:23

    Текст: Евгения Шестак

    Национальный финал всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал в Москве.

    Финал кубка проходит сразу на пяти площадках в разных городах России: в РАНХиГС в Москве, в городских «Точках кипения» в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге («Ельцин-центр») и Санкт-Петербурге, а также в корпоративном университете правительства Нижегородской области, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

    Всего на отборочный этап проекта было подано 120 тыс. 632 заявки. За место в финале кубка в окружных соревнованиях боролись 1165 студентов, и только 157 из них стали финалистами. Цель кубка «Управляй!» – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

    В финале кубка студенты будут соревноваться в управлении виртуальной компанией в команде от трех до пяти человек. Участники каждый игровой период будут принимать по 75 управленческих решений и планировать не менее пяти ключевых бизнес-показателей компании. В процессе принятия решений «мягкие» навыки (soft skills) студентов будут оценивать приглашенные эксперты из крупнейших компаний-работодателей.

    Также студентам предстоит пройти тестирование навыков и компетенций для получения индивидуальной оценки (включает в себя два задания) и пройти экспертную оценку навыков публичных выступлений. По итогам всех испытаний будут определены победители третьего сезона кубка.

    «В ближайшие два дня 157 студентов из 91 вуза и колледжа нашей страны будут бороться за звания победителей кубка. К слову, впервые в финал кубка вышли два студента, обучающиеся по программам среднего профессионального образования. Имена победителей мы назовем уже завтра, 10 числа. Все они получат возможность пройти обучение по эксклюзивной программе развития управленческого потенциала, которую проведет РАНХиГС», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

    Он добавил, что среди регионов-лидеров по числу финалистов кубка: Санкт-Петербург – 19 студентов, Москва – 16, Приморский край – 13, Свердловская область – 10, Нижегородская область – 9. Всего в финальных мероприятиях кубка представлены участники из 48 регионов страны.

    Полуфиналы проходили в новом очно-заочном формате. Всего они проходили на 28 площадках в 25 субъектах России, 20 из которых были организованы при поддержке сети свободных пространств для ведения коллективной работы «Точка кипения», входящих в состав экосистемы Агентства стратегических инициатив.

    По итогам полуфинальных мероприятий в каждом регионе были определены списки лучших студентов по федеральным округам, а также отдельно в Москве и Санкт-Петербурге, а именно: Центральный – 21, Приволжский – 19, Сибирский – 17, Уральский – 17, Дальневосточный – 16, Южный – 14, Северо-Кавказский – 9, Северо-Западный – 9, а также Санкт-Петербург – 19 и Москва – 16.

    Руководитель кубка по менеджменту «Управляй!», директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко отметил: «В этом году формат финала также претерпел небольшие изменения. Мы его проведем в очном формате, но участники будут распределены по 5 основным площадкам в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В личную оценку участника на полуфинале добавится новый формат тестирования и публичное выступление перед приглашенными экспертами».

    Новинкой третьего сезона кубка стала образовательная составляющая – она не влияет на результаты в конкурсе, но помогает студентам лучше подготовиться к заданиям. Последний образовательный дистанционный этап в этот раз проходит после отборочного и представляет из себя серию обучающих вебинаров с экспертами. В предыдущих вебинарах своими секретами делились победители и финалисты флагманского конкурса платформы «Россия – страна возможностей» – «Лидеры России» – и представители крупных компаний. 

    Кубок поддерживает внедрение современных практико-ориентированных образовательных технологий и учитывает необходимость перехода на дистанционный формат. Так, у вузов по всей стране появилась возможность применять технологии бизнес-симулятора в образовательном процессе и интегрировать данный формат как альтернативу прохождения учебной или производственной практике. Практику в таком формате прошли уже 639 студентов из девяти вузов по всей стране. 

    Кубок позволяет студентам и недавним выпускникам вузов развить личные и профессиональные компетенции, получить приглашение на стажировку или вакансию от ведущих российских компаний, получить наставника из числа победителей конкурса управленцев «Лидеры России», принять участие в национальном этапе международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

    Цель Кубка «Управляй!» – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда. 

    Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях. 

    Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

    Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.


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