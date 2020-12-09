Пушков оценил слова советника Ельцина о виновнике распада СССР

Сенатор Алексей Пушков счел противоречивыми заявления автора проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректора МГУ Сергея Шахрая о том, что основной причиной распада Советского Союза стали действия экс-президента СССР Михаила Горбачева.

«Заявление Шахрая, пытающегося снять с Ельцина и реформаторов ответственность за роспуск СССР, противоречит слишком многим фактам, чтобы его воспринимать всерьез. Утвердившуюся в общественном сознании точку зрения оно не изменит», – написал Пушков в Telegram, комментируя интервью Шахрая газете ВЗГЛЯД.

Напомним, советник Ельцина, в частности, рассказал, что к середине осени 1991 года последние шансы сохранить СССР растаяли, и главной причиной этого стал быстрый распад Компартии Советского Союза – этот процесс, по словам Шахрая, запустил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

По словам Шахрая, к моменту встречи в Вискулях, Союз покинули уже 13 из 15 республик, поэтому задача стояла сохранить то, что на тот момент осталось, и избежать «югославского сценария». Причина развала была не столько в личных амбициях лидеров, но, прежде всего, в экономике, международной ситуации, межнациональных конфликтах и кризисе в правящей Компартии.