Осень 2020 года признали самой теплой в России Синоптики рассказали о погоде в столице 9 декабря 2020, 03:31 Текст: Антон Никитин

В среду синоптики пообещали москвичам ясную погоду. По прогнозу синоптиков, в среду утром столбики термометров в Москве покажут 8 градусов ниже ноля. К обеду потеплеет до минус 6 градусов. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный, силой 3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

