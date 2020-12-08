Объявившая о Победе телеграфистка умерла в Белоруссии

Ветеран Великой Отечественной войны телеграфистка Любовь Нетупская, которая объявила в 1945 году весть о Победе, умерла в белорусском Гомеле на 101-м году жизни, сообщила дочь Нетупской Лариса Зуникова.

«Мама ушла тихо, во сне. Похоронили ее в Добруше (Гомельская область), на родине моего мужа», – приводит слова Зуниковой «Sputnik Беларусь».

Нетупская родом из Ступинского района Московской области. Когда началась война, ей было 20 лет, она успела окончить три курса Московского государственного библиотечного института. Мечтала попасть на фронт. Долго уговаривала работников военкомата, и в мае 1942-го ее приняли в отдельный запасной телеграфный батальон. За два месяца освоила профессию телеграфистки, но в действующую армию ее отправили только через два года.

Телеграфистка попала в штаб 1-го Белорусского фронта, участвовала в освобождении Белоруссии, Польши и Германии. В Берлин вошла в день его взятия 2 мая. А в ночь с 8 на 9 мая передала в Москву сведения о подписании Акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Ветеран войны награждена за боевые заслуги орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

В Белоруссию Нетупская переехала в семьей в 80-е годы прошлого века.

Напомним, 12 ноября умер Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Борис Кузнецов. 13 ноября президент России Владимир Путин призвал не забывать героизм победившего в Великой Отечественной войне поколения.