Умер последний министр обороны СССР Шапошников

Скончался последний глава минобороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Шапошников скончался во вторник, 8 декабря, сообщили источники «Известий».

Кончину Шапошникова подтвердил ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин. «К сожалению, да, Евгений Иванович Шапошников скончался», – сказал он, не уточнив причину смерти военачальника.

Евгений Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области. В 1963 году он закончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков имени Грицевца, в 1969 году - Военно-воздушную академию имени Гагарина. В 1984 году он окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

С 1959 года служил летчиком-истребителем. В 60-е дослужился до командира звена в Прикарпатском военном округе.

С 23 августа по 26 декабря 1991 года занимал пост министра обороны СССР. В 1991 году ему также присвоили звание маршала авиации.