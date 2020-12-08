На Украине «разрешили задержание» замглавы погранслужбы ФСБ

Шевченковский райсуд Киева «разрешил задержание» замдиректора погранслужбы ФСБ России, главы департамента береговой охраны Геннадия Медведева по делу об инциденте в Керченском проливе в 2018 году.

«На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление местонахождения подозреваемого», – цитирует РБК-Украина материалы суда.

Украинская сторона подозревает Медведева «в организации захвата трех украинских военных кораблей с экипажем в Керченском проливе осенью 2018 года». Его заочно уведомили о подозрении еще 27 ноября 2018 года. Кроме того, Медведев объявлен в розыск

В июне Киевский суд не дал разрешение на задержание командиров двух российских кораблей, которые принимали участие в задержании нарушивших границу России украинских моряков возле Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.