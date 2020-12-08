Путин подписал закон о Госсовете

Президент Владимир Путин подписал закон о Государственном совете, определяющий его место в системе органов публичной власти, статус, порядок формирования и деятельности.

Согласно закону, Госсовет – это конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики России и приоритетных направлений социально-экономического развития страны, передает ТАСС.

Госсовет будет готовить предложения по общим направлениям регионального и муниципального развития, по важнейшим вопросам государственного строительства и укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам, касающимся взаимоотношений уровней публичной власти. Также он сможет содействовать разрешению разногласий между федеральными и региональными властями, обсуждать кадровую политику.

Возглавит эту структуру президент, заняв пост председателя. В Госсовет по должности должны войти премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, руководитель администрации президента и главы регионов. Кроме того, по решению главы государства в его состав могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления, а также иные лица.