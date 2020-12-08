Стало известно о новых запретах для владельцев жилья в 2021 году

Жильцов многоквартирных домов в 2021 году ждет ряд нововведений, рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Это следует из постановления правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», которое вступает в силу с 1 января, передает РИА «Новости».

«С нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, на которых зачастую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты. Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания», – перечислил Кричевский.

Он пояснил, что в теории это оставляет возможность запрета на использование любой газовой плиты до того, как жильцы проведут ее диагностику за свой счет, однако на практике вряд ли кто-то будет инициировать массовые проверки газового оборудования в домах без особой необходимости.

Кроме того, конкретизируется и запрет на разведение открытого огня на балконах и лоджиях. В новых правилах сказано, что там нельзя оставлять без присмотра горящие свечи, непотушенные сигареты и так далее.

Изменения коснутся и решеток на окнах подвалов и аварийных выходов – они должны открываться. Не исключено, что пожарные службы обратят внимание на некоторые решетки на первых этажах. За нарушения можно получить штраф, сказал эксперт.

При этом принципиальных изменений и отдельных массовых проверок не ожидается. По словам Кричевского, люди, живущие в домах, которые ввели в эксплуатацию менее 20 лет назад, точно могут не волноваться – нужно просто соблюдать правила.

Ранее в России предложили ввести проверки проводки в квартирах.