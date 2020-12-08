Правила работы автошкол изменили в России

Автошколы обязаны будут передавать в полицию информацию о кандидатах в водители, обучающихся в них, в течение пяти рабочих дней с начала учебы, следует из проекта приказа.

«Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее пяти рабочих дней с момента начала обучения учебной группы представляется нарочным уполномоченному должностному лицу экзаменационного подразделения под расписку, либо направляется через личный кабинет организации..., сформированный с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в экзаменационное подразделение список лиц, проходящих профессиональное обучение в указанной учебной группе», – передает РИА «Новости» текст документа.

В документе отмечается, что сведения представляются с учетом закона о персональных данных. В дальнейшем данные сведения о сформированных учебных группах вносятся в полиции в информационную систему, предназначенную для обеспечения работы подразделений ГИБДД.

В старом приказе, который отменяет новый документ, норма другая: автошколы также обязаны передавать информацию об учениках, но это делается не позднее 30 календарных дней до окончания обучения учебной группы.

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

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