В Белом доме пообещали мирную передачу власти от Трампа Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп проведет мирную передачу власти новой администрации «избранного президента» Джозефа Байдена, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью The Washington Post.

«Я знаю, что будет мирная передача власти», – передает ТАСС его ответ на вопрос о том, будет ли передача власти от республиканца демократу мирной.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Действующий президент Дональд Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Предвыборный штаб Трампа решил подать иск в Верховный суд о нарушениях в ходе президентских выборов. Глава Белого дома заявлял, что следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов. Он также говорил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов. Между тем генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что министерство юстиции Соединенных Штатов и Федеральное бюро расследований (ФБР) США пока не выявили масштабных фальсификаций, способных изменить результат состоявшихся в ноябре выборов. Трамп со своей стороны допускал причастность сотрудников Минюста и ФБР к масштабным фальсификациям в ходе выборов.