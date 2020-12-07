Предложено расширить возможности использования ипотечных льгот для многодетных

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, уточняющий цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей. Программа может быть распространена на кредиты, на строительство или покупку недостроенного дома.

«Предлагается уточнить цели предоставления ипотечного кредита (займа), в отношении которого могут быть предоставлены меры государственной поддержки. <...> Предусматривается, что целью ипотечного кредита может быть строительство объекта индивидуального жилищного строительства и приобретение объекта незавершенного строительства», – говорится в пояснительной записке к документу, передает ТАСС.

Напомним, в октябре Минфин России внес в правительство проект распоряжения о дополнительном выделении 5,5 млрд рублей из резервного фонда на госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных семей. В соответствии с программой, семьи, в которых с начала 2019 г. родился третий или последующий ребенок, имеют право на единоразовые выплаты в размере 450 тыс. рублей.