На ипотеку для многодетных предложено выделить дополнительно 5,5 млрд рублей

Минфин России внес в правительство проект распоряжения о дополнительном выделении 5,5 млрд рублей из резервного фонда на госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных семей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с программой, семьи, в которых с начала 2019 г. родился третий или последующий ребенок, имеют право на единоразовые выплаты в размере 450 тыс. рублей.

По предварительным оценкам, за 2020 год на эти цели уйдет 40,5 млрд рублей, что соответствует 90 тыс. заявлений, передает «Интерфакс».

«Программа софинансирования ипотечных кредитов набирает популярность среди граждан, а в совокупности с нашими льготными ипотечными программами, такими как ипотека под 6,5%, семейная ипотека, – позволит повысить эффективность реализации мер государственной поддержки и помочь большему количеству семей улучшить свои жилищные условия», – отметил глава Минфина Антон Силуанов.

В сентябре Минфин внес в правительство законопроект, расширяющий государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей.

Напомним, в начале августа правительство России одобрило выделение из резервного фонда в 2020 году субсидий ДОМ.РФ на погашение части ипотеки многодетными семьям.