Крупнейшее колесо обозрения в Европе начали устанавливать в Москве

В Москве рядом с ВДНХ начался монтаж самого высокого в Европе колеса обозрения, сообщили в пресс-службе аттракциона «Солнце Москвы».

«Начался монтаж крупнейшего колеса обозрения в Европе и пятого по величине в мире. На данный момент ведутся активные работы и уже возведен первый ярус опорных конструкций с правой стороны колеса. Каждая такая конструкция состоит из трех частей. Монтаж второго яруса правой стороны планируют завершить до конца года», – передает сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Опорная часть колеса высотой 136 м устанавливается при помощи регулировочных пластин. Как отмечается в сообщении, таким образом достигается одинаковый уровень и угол наклона для всех фундаментов. Кроме колеса обозрения будет построен многофункциональный центр, через который будет происходить проход на аттракцион. Возведение колеса обозрения планируется завершить во втором квартале 2021 года.

Разрешение на строительство аттракциона было выдано инвестору в октябре 2019 года. Сейчас крупнейшим колесом обозрения в Европе является «Лондонский глаз» (London Eye), его высота составляет 135 метров. Самым высоким в мире колесом обозрения считается «Хай роллер» (High Roller) в Лас-Вегасе – 167 метров.