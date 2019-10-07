На ВДНХ построят крупнейшее в Европе колесо обозрения

Мосгосстройнадзор выдал инвестору разрешение на строительство на ВДНХ колеса обозрения, которое станет самым большим в Европе. Высота аттракциона составит 136 метров.

«Выдано разрешение на строительство колеса обозрения с инфраструктурой на территории ВДНХ на северо-востоке Москвы. Сооружение возведут на проспекте Мира, вл. 119 (СВАО, Останкинский)», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, объект будет построен инвестором. Разрешение на строительство действует до мая 2021 года. К проверкам колеса обозрения будут привлекаться специалисты Центра экспертиз.

Колесо обозрения намерены установить левее южного входа ВДНХ рядом с павильоном номер семь – «Семена». На первом этапе строительства будет возведен многофункциональный комплекс с вокзалом колеса обозрения, там будут оборудованы зоны посадки и высадки, кассовые павильоны и фудкорт.

«Колесо обозрения высотой 136 метров станет самым большим в Европе и одним из самых высоких в мире. Новый аттракцион будет центральным элементом нового пространства ВДНХ – современной зоны развлечений в южной части выставки», говорится в сообщении ведомства.

Сейчас крупнейшим колесом обозрения в Европе является «Лондонский глаз» (London Eye), его высота составляет 135 метров. Самым высоким в мире колесом обозрения считается «Хай роллер» (High Roller) в Лас-Вегасе – 167 метров.

В 2016 году суд приостановил работу 12 аттракционов на ВДНХ, в том числе 73-метрового колеса обозрения, которое позже было демонтировано.