Привитым от COVID-19 в Британии решили выдавать документ

Документ о вакцинации будут выдавать жителям Великобритании, которые сделали прививку от коронавируса. Дизайн документа был представлен национальной службой здравоохранения (NHS) Соединенного королевства.

Документ размером примерно с банковскую карту будет выдаваться тем, кто привился от COVID-19. На оборотной стороне карточки необходимо будет указать свои имя и фамилию, название препарата, а также дату получения первой и второй инъекций. При этом на лицевой стороне содержится надпись: «Удостоверьтесь, что вы храните этот сертификат в кошельке или бумажнике», передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

В NHS заявили, что данный документ служит в первую очередь напоминанием о необходимости получить вторую дозу вакцины спустя 21 день после первой инъекции. Тем не менее британские СМИ уже окрестили этот сертификат «ковидным паспортом». Британские власти уклончиво отвечали на вопросы о возможном введении подобного рода документа, однако английская пресса предполагает, что «ковидный паспорт» позволит его обладателю более свободно перемещаться по стране, в том числе совершать рабочие командировки и беспрепятственно посещать различные мероприятия.

По данным газеты Times, тем самым британское правительство хочет подтолкнуть большее число людей к вакцинации от коронавируса. Согласно опросу Королевского колледжа Лондона, порядка трети жителей Великобритании либо точно не будут прививаться от COVID-19, либо все еще находятся в сомнении.

Ранее Великобритания одобрила использование вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Вакцинация начнется в королевстве 8 декабря.

В ноябре Pfizer и BioNTech заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса. ЕК решила закупить 300 млн доз вакцины. Для перевозки вакцины придется строить дорогостоящую инфраструктуру, но не все страны смогут позволить себе это. По сообщениям СМИ, эффективность вакцины составляет 95%. При этом Pfizer вдвое сократила выпуск вакцины от COVID-19 из-за проблем с производством.