Pfizer вдвое сократила выпуск вакцины от COVID-19 из-за проблем с производством

Американская фармацевтическая компания Pfizer планирует выпустить только половину от запланированных доз вакцины от коронавируса из-за проблем с цепочками поставок, сообщает Fox News.

«Расширение цепочки поставок сырья для вакцины заняло больше времени, чем ожидалось. Важно также подчеркнуть, что результаты клинических испытаний были позже, чем изначально планировалось», – сказала представитель компании, передает РИА «Новости».

Компания Pfizer и ее партнер из Германии BioNTech SE надеялись произвести 100 млн вакцин к концу 2020 года, однако сейчас число планируемых доз сократили вдвое – до 50 млн.

Ранее участник испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской фармацевтической фирмой Pfizer и немецкой компанией BioNTech, Мигель Фернандес рассказал о побочных эффектах, появившихся на следующий день после введения препарата.

Напомним, СМИ обращали внимание на то, что температура, при которой должна храниться разработанная компаниями Pfizer и BioNTech противокоронавирусная вакцина, может стать препятствием для распространения препарата. Для ее перевозки придется строить дорогостоящую инфраструктуру, но не все страны смогут себе это позволить.