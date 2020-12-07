Штаб Тихановской заявил о неофициальных контактах с Москвой

У штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской были неофициальные контакты с людьми, которые могут повлиять на решения в России, но они не принесли значимых результатов, заявил старший политический советник Тихановской Александр Добровольский.

«Неофициальные контакты, в принципе, были. Не с самым высоким уровнем. И мы предпринимали шаги, и другие люди предпринимали шаги. Это было на уровне экспертов и людей, которые могут повлиять на принятие решений, но никаких значимых результатов не было», – сказал Добровольский в интервью порталу Tut.by, отвечая на вопрос о наличии контактов с Кремлем.

Касаясь возможных контактов с официальным Минском, он заявил, что «были попытки контактов, но поскольку все время подбирались туда (на госдолжности) люди лояльные и, возможно, в своей массе бесхребетные, то никто из них не готов взять на себя ответственность».

Сама Тихановская также прокомментировала порталу упреки в недостаточности усилий по организации диалога с властью с привлечением России. «Мы стучим и нам не открывают. Половина меня упрекает, что я недостаточно работаю с Россией, половина – что я уже слишком настойчиво прошу их о каком-то диалоге», – сказала она.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что заявления члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о якобы контактах с российскими властями являются ложью.

Сама Тихановская заявляла, что противники действующей в республике власти всегда выступали за дружественные и партнерские отношения с Россией, однако если придут к власти, то пересмотрят последние договоренности между странами. Также Тихановская заявила, что с удовольствием посетила бы Россию, но пока не может этого сделать, поскольку находится в Москве в розыске.