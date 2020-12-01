Тихановская выразила сожаление из-за невозможности визита в Россию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что с удовольствием посетила бы Россию, но пока не может этого сделать, поскольку находится в Москве в розыске.

«К сожалению. Я бы, наверное, с удовольствием съездила, но так как я нахожусь в уголовном розыске в Белоруссии, соответственно, в России, думаю, результат поездки в Россию будет плачевным», – ответила Тихановская на вопрос о том, есть ли у нее в планах посещение России в ближайшее время, в том числе с неофициальным визитом, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о том, пытались ли российские чиновники войти в контакт с представителями белорусской оппозиции, она заявила, что «официальных запросов не было и официальных попыток не было».

Со своей стороны один из лидеров оппозиции Павел Латушко, также принимавший участие в конференции, отметил, что «официальных контактов не было, именно (контактов – прим. ВЗГЛЯД) официального характера». Уточняющий вопрос о наличии неофициальных контактов лидеры белорусской оппозиции оставили без ответа.

О том, что Тихановская попала в межгосударственный розыск в России, стало известно в начале октября. Позднее в МВД уточнили, что уголовных дел в России против нее не возбуждалось, а в розыске она находится за призывы к свержению конституционного строя в соответствии с договорами о помощи между Россией и Белоруссией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские правоохранители не имеют претензий к экс-кандидату в президенты Белоруссии, но ее объявление в межгосударственный розыск Москва не расценивает как политически мотивированный случай.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что заявления члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о якобы контактах с российскими властями являются ложью.

Сама Тихановская заявляла, что противники действующей в республике власти всегда выступали за дружественные и партнерские отношения с Россией, однако если придут к власти, то пересмотрят последние договоренности между странами.