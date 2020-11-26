Лавров опроверг заявления о контактах белорусской оппозиции с Россией

Заявления члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о якобы контактах с российскими властями являются ложью, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Он не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы, заявляет беспардонно, что не может назвать фамилии, но [говорит, что] контакты на достаточно высоком уровне. Спекулирует о том, будет ли дозволено мне сообщить белорусским друзьям. Хочу коротко ответить на ваш вопрос: это полная ложь», – передает его слова ТАСС.

«Это лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру», – отметил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что противники действующей в республике власти всегда выступали за дружественные и партнерские отношения с Россией, однако если придут к власти, то пересмотрят последние договоренности между странами.

На фоне проходящего визита Лаврова в Белоруссию и его встречи с действующим президентом страны Тихановская заявила, что «о чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа». «А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», – добавила она.