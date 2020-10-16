Названа причина объявления Тихановской в межгосударственный розыск

Белоруссия объявила бывшего кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к свержению конституционного строя, сообщили в МВД России.

«В розыскных учетах Межгосударственного информационного банка имеются сведения в отношении Тихановской С.Г., объявленной в межгосударственный розыск МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного часть 3 статьи 361. Это «Призывы к свержению или изменению конституционного строя Республики Беларусь или к совершению преступлений против государства», – сказали РИА «Новости» в МВД России.

О том, что Тихановская попала в межгосударственный розыск в России, стало известно в начале октября. Позднее в МВД уточнили, что уголовных дел в России против нее не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Россией и Белоруссией.

Между тем, в среду Тихановская предъявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий, если власти не выполнят требования оппозиции. Следственный комитет и Генпрокуратура Белоруссии сообщили, что могут проверить призыв Тихановской, но им необходимо установить, кто именно распространил это заявление.