Наркоцентр решили проверить после сообщений о насильственном удержании пациентов

В подмосковном Центре социальной реабилитации зависимых от наркотических средств и алкоголя, расположенном в поселке Уборы, якобы насильно удерживали 14 человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В правоохранительные органы поступило обращение от мужчины, который сообщил о том, что из окна гаража в селе Уборы, дом 62, где расположен Центр социальной реабилитации зависимых от наркотических средств и алкоголя, женщина просит о помощи. В ходе проверки установлено, что 14 пациентов заведения сообщили о том, что находятся там против своей воли. По данному факту начата доследственная проверка», – сказал собеседник ТАСС.

Источник добавил, что правоохранители планируют опросить руководство центра, проверить документы о согласии нахождения пациентов на реабилитации. Также планируется опросить и тех, кто находится в самом центре на лечении. «По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – заключил собеседник.

В сентябре при пожаре в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске погибли четыре человека, еще двое пострадали.