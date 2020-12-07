Эстония установила первый километр забора с колючей проволокой на границе с Россией

Часть забора с колючей проволокой протяженностью 1 км установлена на первом участке эстонско-российской границы в юго-восточной Эстонии, сообщил глава пограничного подразделения департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

По словам чиновника, первый этап строительства границы составляет 20,5 километра. Сейчас работы ведутся на участке протяженностью восемь километров, где строится вся необходимая инфраструктура: дороги для патрулирования, системы связи, канализации и электроснабжения. «Готова половина подъездных дорог и километр ограждения. Там есть элементы, которые нужно будет добавить, но ограждение как таковое уже стоит», – передает РИА «Новости» слова Беличева в эфире эстонского телерадиовещания ERR.

Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 126 километров – по озерам, 176 километров – по рекам. Согласно детальному проекту обустройства сухопутной границы с Россией, на границе будет установлена электронная охранная система, для мониторинга ситуации на границе планируется использование беспилотников. Любое пересечение будет зафиксировано средствами видеонаблюдения или сенсорными датчиками, также будет возведен забор высотой 2,5 метра примерно на 90 из 135 километров сухопутной границы.

Напомним, в мае департамент полиции и погранохраны (ДПП) Эстонии, фирмы Merko Ehitus и GRK Infra подписали договор о первом этапе строительства границы на юго-востоке Эстонии.

Первый этап обойдется почти в 20 млн евро и включает в себя создание инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километра – от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до деревни Цереби (3,5 км к северу от пограничного пункта с Россией Лухамаа (Luhamaa).