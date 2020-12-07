Минздрав опроверг планы ограничить передвижение россиян внутри страны

Российский Минздрав не предлагал вводить дополнительные ограничения на передвижение россиян, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Минздрав России не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории Российской Федерации. Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе на медицинской конференции «Медицина и качество» в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами», – сказал Кузнецов.

Он указал, что фраза о введении ограничений была вырвана из контекста, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал появление в СМИ сообщений о том, что министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вторая волна COVID-19 показывает, что необходимо рассмотреть вопрос об определенных ограничениях на передвижения граждан между субъектами, а также и внутри них.

За минувшие сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7279, Санкт-Петербурге – 3741, Московской области – 1315. Всего в стране выявлено 2 488 912 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 956 588 человек, из них 18 850 человек вылечились за последние сутки.