Минздрав предложил ограничить передвижение между регионами

Возможность ограничения передвижения россиян между регионами и внутри них необходимо рассмотреть как меру борьбы с пандемией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, для того чтобы ограничить распространение инфекции», – передает ТАСС слова Мурашко на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2020».

Напомним, ранее в понедельник Роспотребнадзор в условиях распространения новой коронавирусной инфекции рекомендовал на новогодние праздники не посещать мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, а также не выезжать за границу.