Роспотребнадзор дал советы по отмечанию Нового года

Роспотребнадзор в условиях распространения новой коронавирусной инфекции рекомендует на новогодние праздники не посещать мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, а также не выезжать за границу, сообщает пресс-служба ведомства.

«Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. <...> Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что праздник лучше провести дома, в кругу семьи, или же на свежем воздухе, например, на даче. Кроме того, рекомендуется избегать массовых скоплений людей и максимально сократить контакты и многократные походы в гости. В ведомстве также напомнили, что следует соблюдать дистанцию не менее 1,5-2 метров друг от друга и надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что риски заразиться коронавирусом в России все еще очень высокие, поэтому при планировании новогодних праздников россиянам стоит максимально ограничить контакты.