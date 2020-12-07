В Сирии успешно применили беспилотники «Калашников»

Боевые беспилотники концерна «Калашников» хорошо себя зарекомендовали в боевых действиях в Сирии, российское Минобороны уже приобретает эти изделия, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Беспилотники «Калашникова» участвовали в боевых действиях в Сирии. Они хорошо себя зарекомендовали, Минобороны с удовольствием их приобретает. Причем не только разведывательные, но и боевые», – передает ТАСС слова Чемезова.

Он подчеркнул, что несмотря на их компактность и меньшую по сравнению с большими беспилотниками мощность, они продемонстрировали высокую эффективность.

На сегодня в линейке компании ZALA, являющейся ведущей в «Калашникове» в области разработки беспилотников, известны два боевых изделия – ударный дрон-камикадзе ZALA-KYB и его дальнейшее развитие дрон-камикадзе «ZALA Ланцет». Последний включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы. Он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры.

Напомним, в июне 2019 года сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».