На Украине мужчина помахал гениталиями пассажирам автобуса

В Львове мужчина обнажил свои гениталии и помахал ими автобусу. Инцидент произошел после неудачной попытки ограбления, сообщили местные СМИ.

Мужчина выбежал из автобуса на остановке возле церкви Ольги и Елизаветы, обнажил свои гениталии и начал ими размахивать вслед уходящему автобусу, передает «Страна. ua».

Как уточняется в сообщении, перед этим он подсел к молодой паре и предложил «выпить 20 грамм за его освобождение из тюрьмы», пытаясь при этом украсть документы из поясной сумки новых знакомых.

«После этого мужчина выбежал из автобуса, обнажил свои гениталии и начал ими размахивать вслед уходящему автобусу», – рассказала жена пострадавшего.

Ранее в эфире программы телеведущего Владимира Соловьева на YouTube ведущий вывел на связь мужчину, который представился рабочим Белорусского автомобильного завода (БелАЗ). Соловьев поприветствовал его и спросил о последних событиях в республике. Вскоре после этого мужчина повернул свою камеру и показал телеведущему гениталии.