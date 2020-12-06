Глава Прикамья оценил возможность создания в регионе лучшего в стране центра помощи детям-инвалидам

Первый в Пермском крае Центр по обучению и реабилитации детей-инвалидов, который намерена создать в Перми краевая общественная организации «Счастье жить», имеет все шансы стать лучшим в стране, заявил глава региона Дмитрий Махонин.

«С учетом уникальных технологий, которые будут здесь применяться, у «Дома Счастье жить» есть шансы стать лучшим в стране Центром помощи детям-инвалидам. Потенциально в нем смогут получать поддержку порядка 10 тыс. детей-инвалидов в год. Уверен, с такой помощью все они смогут успешно адаптироваться в обществе», – приводятся слова губернатора на сайте правительства региона.

Махонин в День добровольца, 5 декабря, вместе с волонтерами принял участие в субботнике общественной организации «Счастье жить». Глава Прикамья помог в монтаже звукоизоляционных панелей в будущей барабанной студии, расположенной в здании, где планируется открыть первый в регионе Центр развития детей с особыми образовательными потребностями. В августе по поручению Махонина благотворительной организации было передано двухэтажное здание в Перми в безвозмездное пользование сроком на 10 лет.

По словам губернатора, перед открытием Центра необходимо выполнить большой объем ремонтных работ. Они выполняются волонтерами, в том числе родителями ребят, которые здесь будут заниматься, отметил Махонин, добавив, что это значимый волонтерский труд.

«В период пандемии особенно ценно то, что в Пермском крае есть добровольческие и волонтерские движения. Их участники помогают старшему поколению и людям, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Мы поддерживаем их инициативы. К примеру, для некоммерческой организации «Счастье жить» выделено на безвозмездной основе помещение. Его ремонт сейчас ведется родителями ребят, которые здесь будут заниматься. Это тоже своего рода волонтерство и добровольчество», – сказал Махонин.

Руководитель организации «Счастье жить» Анастасия Гилева провела для главы Прикамья экскурсию по помещению, показала, что удалось в нем сделать за три месяца. «Каждую неделю по понедельникам, четвергам и субботам у нас проходят субботники. В них принимают участие от трех до 15 человек. Это и родители детей с инвалидностью, и наши партнеры, и друзья. Благодаря волонтерам на средства президентского гранта мы обустроили зал танго, подготовили к капитальному ремонту помещение, где будет размещена сенсорная янтарная комната», – рассказала она.

По ее словам, комната будет представлять собой кабинет, оборудованный и оснащенный различными предметами и элементами с использованием янтарной крошки. Помимо сенсорной янтарной комнаты в Центре развития детей с особыми образовательными потребностями «Дом Счастье жить» планируется организовать кабинет поведенческого анализа и АВА-терапии, конференц-зал, комнату сенсорной разгрузки и зал для йоги в гамаках, логопедический пункт и нейропсихологический кабинет. В двухэтажном здании также будет оборудована комната социально-бытовой ориентировки для обучения детей кулинарии и другим навыкам, необходимым в жизни, а также комната временного проживания для детей-инвалидов, приезжающих из территорий Прикамья на диагностику и краткосрочные процедуры. Также планируется создать видео- и фотостудию, гончарную мастерскую, а также бесплатный прокат технических средств реабилитации.

Как подчеркнула Гилева, в «Доме Счастье жить» будут размещаться несколько общественных организаций, у которых на данный момент нет своего помещения для встреч, репетиций и приема жителей.

«Пользуясь случаем, хочу в вашем лице поздравить с Днем добровольчества всех жителей Пермского края, которым не безразличны чужие проблемы, и для кого помощь людям – не просто намерение, а ежедневный, бескорыстный труд», – заключил губернатор.

«Счастье жить» – это объединение 317 семей, воспитывающих детей с инвалидностью. За последние три года организация «Счастье жить» выиграла восемь грантов на общую сумму более 20 млн руб. Средства были направлены, в том числе, на открытие «ресурсных классов» в школах.