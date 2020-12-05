Весь остров Русский подключили к энергоснабжению Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции 5 декабря 2020, 20:19 Текст: Абдулла Шакиров

В районе турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции. Эпицентр землетрясения находился в Средиземном море рядом с городом Газипаша, передает РИА «Новости». «По предварительным данным, землетрясение не вызвало никаких негативных последствий», – рассказали в управлении. Ранее землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Землетрясение в Турции унесло жизни 109 человек.

