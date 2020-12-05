Путин заявил, что человек впитывает добро из семьи

Человек впитывает добро из семьи, но научить его специально нельзя, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с волонтерами.

Глава государства ответил на реплику Дарьи Жариновой, одной из представительниц волонтерского движения, рассказавшей о работе с коллегой Санией Денисовой, помогающей выпускникам детских домов, передает ТАСС.

«Даша, это очень правильно и очень хорошо, что вы отдали должное Сание, рассказали о ней и так тепло о ней отзываетесь. Вы сказали, что она вас сделала добрее, но я думаю, что она вам помогла открыть свой талант. Добру нельзя научить, оно либо есть в сердце, либо его нет. У вас оно есть, а Сания своим примером этот талант в вас открыла, и это очень важно», – отметил Путин.

Президент добавил, что наличие у девушки этих теплых человеческих качеств – «это наверняка досталось из семьи, все идет из семьи».

Ранее Путин заявил, что российские власти ценят труд добровольцев и будут создавать условия для их деятельности, в этом году только в волонтерских проектах в стране участвовали более 15 млн россиян, но на самом деле таких людей гораздо больше.