В РПЦ возмутились новыми ограничениями в Петербурге из-за коронавируса

Ограничение количества участвующих в богослужениях в Санкт-Петербурге не соответствуют эпидемиологической ситуации и неуместны в нынешней обстановке, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва.

«Сейчас другая эпидемиологическая обстановка по сравнению с весной, когда система здравоохранения была не готова к эпидемии. Принятые меры и весной вызвали смущение и сомнение многих прихожан, а сейчас и вовсе несоразмерны и неуместны», – цитирует священника РИА «Новости».

Тем временем зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что в РПЦ намерены встретить Рождество в любой эпидемиологической обстановке.

Ранее в Петербурге решили в период новогодних праздников закрыть все кафе и рестораны и запретить посещение музеев, театров и концертов. Кроме того, разрешенное количество участников публичных мероприятий будет сокращено до 50 человек, что также распространяется на богослужения. Также власти Петербурга сознательно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают не приезжать в этот период.