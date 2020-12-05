Агутин рассказал о переносе концертов в Петербурге после скандала с Бастой

Российский музыкант Леонид Агутин сообщил, что ему пришлось перенести концерт в Санкт-Петербурге после скандала, который разразился вокруг концерта рэпера Басты (Василия Вакуленко) из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Агутин сообщил, что у него «должен был быть 9-го в клубе «Космонавт» концерт», но «после Басты отменили, как и у многих». Как заявил Агутин, «закрыли последнее». Он отметил, что «на Васю не в обиде, ибо это глупо и больше на зависть похоже». Агутин полагает, что «на культуре отыгрываются», причем «как будто давно ждали, и вот он, тот момент». Также он уточнил, что концерт «не отменили, а ищут дату переноса».

Об этом исполнитель заявил в комментариях под записью музыкального критика Михаила Козырева в Facebook. Козырев опубликовал сообщение под заголовком «Баста-гейт», в котором заявил, что «безопасность необходима, но и радость нужна». По его словам, «индустрия развлечений дышит на ладан».

Напомним, комитет по культуре сообщал, что состоится проверка в связи с жалобами в соцсетях на концерт Басты, где, как сообщалось, нарушали ограничения, введенные из-за коронавируса. Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров призвал провести проверку. Глава города Александр Беглов пригрозил организаторам концертов ужесточением санкций. Завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико раскритиковал организаторов концертов. Сам Баста заявил, что все меры предосторожности на концерте были соблюдены. Суд оштрафовал Ледовый дворец на 480 тыс. рублей.

Певец и продюсер Валерий Меладзе призывал артистов отказаться от съемок в новогодних передачах, так как без новогодних концертов нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно. Заслуженная артистка России Елена Воробей заявила, что большинство зрителей ошибочно полагают, будто трудности обошли стороной звезд шоу-бизнеса, и призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов.