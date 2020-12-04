Объявлены победители в номинации «Помощь животным» конкурса «Доброволец России»

В России на онлайн-марафоне «Мы вместе» на День добровольца прошло награждение победителей конкурса «Доброволец России», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», в номинации «Помощь животным» в категориях «От 14 до 17 лет» и «Старше 18».

Победителей номинации наградили российская теле- и радиоведущая, певица Марина Кравец и заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, сообщили в пресс-службе конкурса.

«Мы как команда президентской платформы «Россия – страна возможностей» каждый год с нетерпением ждем финала конкурса «Доброволец России», потому что истории волонтеров по-настоящему нас вдохновляют. Ребята – победители номинации в категории «От 14 до 17 лет» не просто школьники, а организаторы больших команд волонтеров, каждая история очень интересна. Уверен, что мы с ними еще увидимся и в других конкурсах нашей платформы», – обратился к победителям и призерам младшей возрастной категории Владислав Даванков.

Телеведущая поблагодарила победителей и лауреатов за их добрые проекты. Она подчеркнула, что помощь животным особенно ценна, поскольку они никогда не смогут попросить о помощи сами.

В категории «От 14 до 17 лет» первое место заняла Полина Грозенок из Ивановской области. Ее проект «Винсент Ван Дог» заключается в помощи приютам для животных через раскрытие творческого потенциала. Каждый месяц волонтеры проекта рисуют открытки, а потом продают их на благотворительных ярмарках, а все вырученные средства отдают приютам. Полину поздравили с победой и наградили в родном регионе.

Второго места удостоена Мария Бакленева из города Скопин Рязанской области с проектом «Дай лапу, друг». Волонтеры проекта собирают корм для бездомных животных, медикаменты и ведут просветительскую деятельность среди школьников.

Бронзу конкурса взяла 16-летняя Мария Тужик из Краснодарского края и ее проект «Птичье сердце», посвященный проблеме вымирания диких птиц. Художники создают иллюстрации, связанные с миром пернатых, и одежду с «птичьими принтами», а собранные от продаж деньги перечисляют в профильные фонды.

Четвертое место заняла Полина Христинченко из Мурманска с проектом «Помоги младшему другу» о привлечении школьников к заботе о бездомных животных и участию в «добрых уроках».

Последним победителем в младшей категории стала Виктория Вакина из Рязанской области. Ее проект «Четвероногий друг» нацелен на снижение количества бродячих животных на улицах гуманными способами.

В категории «Старше 18» победу одержал проект «Спасти рядового тюленя» Юлии Садовской из Калининградской области. Юлия вместе с коллегами из института «Биосфера Балтики» создали мобильный лагерь для реабилитации щенков серого тюленя и балтийской нерпы. Волонтеры проекта не только спасают щенков, но и создают базу для научных исследований и просветительской деятельности в сфере экологии моря.

На втором месте оказался социально-экологический проект Натальи Демьяновой «Добровольческие экспедиции «По следам снежного барса» в Барнауле. Проект посвящен сохранению и увеличению популяции снежного барса на хребте Чихачева, а также созданию там охранной зоны.

На третьем месте – проект Виталии Жолобовой «Помощь Беломорцам», Архангельская область. Он направлен на создание первого волонтерского центра реабилитации ластоногих животных Белого моря.

Четвертым стал проект «Дари добро, Лесной» Марата Шарафисламова из Свердловской области о помощи бездомным животным. Волонтеры проекта кормят, выгуливают, пристраивают в добрые руки и стерилизуют животных, которым некому помочь.

Пятого места удостоен проект «Краудфандинговая платформа спасения бездомных животных «Добро Вместе» Ольги Журавлевой из Москвы. Платформа поможет обезопасить людей, делающих пожертвование на спасение животных. Команда разработала надежную схему: все волонтеры и организации будут проходить обязательную верификацию и подписывать договор о целевом расходовании полученных средств.

Победители в категории «От 14 до 17 лет» получат грантовую поддержку до 500 тыс. рублей на реализацию своих проектов, а в категории «Старше 18 лет» ребята получат гранты до 2 млн рублей.