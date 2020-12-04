Суперфиналисты и победители «Лидеров России» рассказали об участии в волонтерских движениях

Суперфиналисты и победители «Лидеров России 2020» добивались успеха в общественной и благотворительной деятельности, занимались поисково-спасательной работой, организовывали интеллектуальные и спортивные игры для детей.

Победитель конкурса «Лидеры России 2020», начальник эксплуатационного вагонного депо Минеральные Воды ОАО «РЖД» Антон Домников из Минеральных Вод занимается профориентацией и мотивацией детей из детских домов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

К волонтерской деятельности он присоединился, когда был студентом электромеханического факультета Ростовского государственного университета путей сообщения. Со второго по пятый курс Домиников возглавлял профсоюзное бюро факультета, а с третьего курса стал еще и координатором комитета по молодежной политике администрации Ростовской области. Эта работа дала многое: опыт руководства коллективом и организации мероприятий, навыки публичного выступления и системного мышления.

«В рамках этой работы я также впервые узнал, что волонтерство – это целое движение, и быть волонтером – это почетно и интересно. Самое главное - это та деятельность, в которой нуждаются люди», – сказал он.

Победитель конкурса «Лидеры России 2020», советник руководителя Федеральной службы государственной статистики Александр Кукушкин из Санкт-Петербурга является активным участником объединения добровольных спасателей «Экстремум» и почетным донором России. Александр рассказал, что почетным донором он стал совершенно случайно – нужно было помочь инструктору по контраварийной подготовке, которого почти на глазах спасателя сбили на автодроме во время тренировки. Позже молодой человек понял, что может делать это регулярно. Так Кукушкин стал почетным донором.

Кукушкин занимался пешим, горным и водным туризмом, а в 2012 году узнал о существовании в Санкт-Петербурге Центра подготовки спасателей, где обучение может пройти любой взрослый человек. Александр пошел учиться туда, чтобы расширить свои возможности в сфере туризма. В период обучения он познакомился со спасателями объединения добровольных спасателей «Экстремум» – они вели занятия по организации поисков в природной среде. После завершения учебы и получения аттестата спасателя победитель конкурса «Лидеры России 2020» решил, что у него есть отличная возможность совмещать личное хобби и оказание помощи людям.

Победитель конкурса «Лидеры России 2020», кандидат медицинских наук, доцент Северо-Восточного федерального университета Иван Луцкан из Якутска летом 2020 года боролся с COVID-19 в качестве заведующего временного отделения для пациентов с коронавирусной инфекцией на базе медицинского центра.

С 2006 по 2016 годы Луцкан был председателем Якутского регионального отделения Российского Красного Креста, 24 августа 2020 года назначен главным врачом Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Он участвует во Всероссийском общественном движении «Волонтеры-медики», читает лекции о ЗОЖ и профилактике ВИЧ и СПИДа. В период пандемии коронавирусной инфекции медик с марта по апрель ездил по отдаленным населенным пунктам Якутии и помогал людям пожилого возраста с продуктами и лекарствами. Затем он ушел работать в «красную зону». Врач сам переболел COVID-19, поэтому сейчас в онлайн-формате консультирует граждан по вопросам, связанным с течением болезни и реабилитацией.

«На момент ухода из стационара у меня было 1012 человек – тех, кого я видел, знал, смотрел, знал состояние здоровья, каждого наблюдали. В нашем стационаре никто не умер. COVID достаточно опасен. Некоторые не придают ему значения, оценивая как обычную простуду, но это далеко не так. Весы могут качнуться в любую сторону, в любой момент. И наша задача – поймать этот момент и не допустить его», – отметил Луцкан.

Суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» от Дальневосточного федерального округа, специалист-эксперт по правовому сопровождению проектов в АО «Корпорация развития Сахалинской области» Алексей Шнайдер из Южно-Сахалинска участвует в организации интеллектуальных игр для школьников, студентов и взрослых. В свободное от работы время он на правах члена авторской группы интеллектуального клуба «Логос» помогает в проведении, организовывает и ведет с коллегами интеллектуальные игры для школьников Сахалинской области. Клубу уже 23 года, на Сахалине в области школьных интеллектуальных игр его имя стало нарицательным.

В 1997 году у его истоков стояли Сергей Киктев, Артем Протасов и Екатерина Ахматовская, которые проводили игры формата «Что? Где? Когда?» для школьников. Одним из таких школьников в свое время оказался и суперфиналист конкурса «Лидеры России». Когда члены команды выиграли сезон, то Алексей и другие участники поехали на выездной фестиваль «Эрудит», после которого он решил и сам организовывать интеллектуальные игры для детей. Игры клуба «Логос» и выездной фестиваль проводятся на безвозмездной основе. Суперфиналист организовывает также игры для детей в детских домах, проводит благотворительные турниры по сбору средств для детей с онкологическими заболеваниями.

«Игры развивают детей, расширяют их круг общения и учат работать в команде. За 60 секунд людям необходимо сформулировать версии, докрутить их и принять решение о выборе конкретного ответа на вопрос, который они дают. Поэтому я стал помогать их проводить, в дальнейшем в клубе познакомился с будущей женой. Постепенно мы стали проводить игры и для студентов, и для взрослых», – пояснил Алексей Шнайдер.

Победитель конкурса «Лидеры России 2020», старший вице-президент – директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин из Москвы запустил цифровой сервис для системной благотворительности «Сбербанк Вместе», проект «Особенный банк» и образовательное медиа «Мел».

Проект «Мел» - это медиа про образование и воспитание детей. Ежемесячная аудитория данной платформы – 5 млн человек, и это самое популярное медиа про образование. Как утверждает победитель конкурса, этот социальный бизнес нацелен, прежде всего, на развитие экосистемы образования и поддержку знаний родителей. Ежедневно «Мел» выпускает полезные статьи по психологии и развитию детей.

Платформа «Сбербанк Вместе» была запущена Крейниным в 2016 году. Она позволяет каждому человеку оформить подписку на благотворительность и одним переводом ежемесячно отчислять средства сразу в несколько благотворительных фондов. Уникальность платформы в том, что с помощью ежемесячной подписки помощь другим людям становится очень простой. Как рассказывает Владислав, у него действует подписка уже три года, и этот сервис появился от его личной потребности помогать на системной основе, не погружаясь в детали благотворительной деятельности.

За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 220 «Лидеров России».