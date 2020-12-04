Суперфиналисты и победители «Лидеров России» рассказали об участии в волонтерских движениях

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4 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 18:24  |  vz.ru
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Россиянам не хватит горнолыжных курортов

Сочинцы стали продавать места в очереди на подъемники Дмитрий Феоктистов/ТАСС
При отсутствии заграничной альтернативы российские горнолыжные курорты в этот сезон ждет небывалый наплыв туристов. Ожидая километровые очереди на подъемниках в «Красной поляне», предприимчивые сочинцы уже стали продавать места в них за 40 тыс. рублей. Впрочем, бум прогнозируется и на курортах, которые традиционно считаются летними. Однако туристов подстерегает одна опасность.  Подробности...
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Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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Почему данные Азербайджана о жертвах в Карабахе вызывают сомнения

Считается, что одержать победу в Карабахе азербайджанской армии помогли сирийские боевики Алексей Куденко/РИА Новости
Баку озвучил свои потери в боях за Карабах. Названное число почти совпадает с числом жертв с армянской стороны. При этом раненых у Баку оказалось вдвое меньше, чем погибших. Однако, согласно военной теории, атакующая армия всегда теряет больше, чем та, что обороняется. И раненых обычно в два-три раза больше, чем павших. Стоит ли верить бакинским сводкам? Да и вообще все ли жертвы войны подсчитаны? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Почему украинцы разлюбили венгров

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Национал-радикальные «ястребы» уже призывают занести на сайт «Миротворец» всех носителей венгерского гражданства на Украине, помогая разжигать ситуацию, которая потенциально грозит стране очередным гражданским конфликтом. Подробности...
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Лучшее в России случается, когда народ верит власти

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Бывают исторические моменты, когда власть и народ внезапно совпадают усилием в одном направлении. Вдруг оказываются за одно и то же. И возникает мгновенная синергия, устрашающей силы резонанс, противостоять которому на этой земле никто не может. Подробности...
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У индустрии «днища» множатся подражатели

Александр Коц
Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды»
Омерзительный пласт современных соцмедиа с выродками, которые в прямом эфире утоляют какие-то средневековые запросы ментально маргинальной молодежи. Подробности...
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Как Корея завоевывает мир

Чубайс как «смутное время» России

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Запад «продал и предал» Грузию

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Суперфиналисты и победители «Лидеров России» рассказали об участии в волонтерских движениях

    4 декабря 2020, 18:03

    Суперфиналисты и победители «Лидеров России 2020» добивались успеха в общественной и благотворительной деятельности, занимались поисково-спасательной работой, организовывали интеллектуальные и спортивные игры для детей.

    Победитель конкурса «Лидеры России 2020», начальник эксплуатационного вагонного депо Минеральные Воды ОАО «РЖД» Антон Домников из Минеральных Вод занимается профориентацией и мотивацией детей из детских домов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    К волонтерской деятельности он присоединился, когда был студентом электромеханического факультета Ростовского государственного университета путей сообщения. Со второго по пятый курс Домиников возглавлял профсоюзное бюро факультета, а с третьего курса стал еще и координатором комитета по молодежной политике администрации Ростовской области. Эта работа дала многое: опыт руководства коллективом и организации мероприятий, навыки публичного выступления и системного мышления.

    «В рамках этой работы я также впервые узнал, что волонтерство – это целое движение, и быть волонтером – это почетно и интересно. Самое главное - это та деятельность, в которой нуждаются люди», – сказал он.

    Победитель конкурса «Лидеры России 2020», советник руководителя Федеральной службы государственной статистики Александр Кукушкин из Санкт-Петербурга является активным участником объединения добровольных спасателей «Экстремум» и почетным донором России. Александр рассказал, что почетным донором он стал совершенно случайно – нужно было помочь инструктору по контраварийной подготовке, которого почти на глазах спасателя сбили на автодроме во время тренировки. Позже молодой человек понял, что может делать это регулярно. Так Кукушкин стал почетным донором.

    Кукушкин занимался пешим, горным и водным туризмом, а в 2012 году узнал о существовании в Санкт-Петербурге Центра подготовки спасателей, где обучение может пройти любой взрослый человек. Александр пошел учиться туда, чтобы расширить свои возможности в сфере туризма. В период обучения он познакомился со спасателями объединения добровольных спасателей «Экстремум» – они вели занятия по организации поисков в природной среде. После завершения учебы и получения аттестата спасателя победитель конкурса «Лидеры России 2020» решил, что у него есть отличная возможность совмещать личное хобби и оказание помощи людям.

    Победитель конкурса «Лидеры России 2020», кандидат медицинских наук, доцент Северо-Восточного федерального университета Иван Луцкан из Якутска летом 2020 года боролся с COVID-19 в качестве заведующего временного отделения для пациентов с коронавирусной инфекцией на базе медицинского центра.

    С 2006 по 2016 годы Луцкан был председателем Якутского регионального отделения Российского Красного Креста, 24 августа 2020 года назначен главным врачом Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Он участвует во Всероссийском общественном движении «Волонтеры-медики», читает лекции о ЗОЖ и профилактике ВИЧ и СПИДа. В период пандемии коронавирусной инфекции медик с марта по апрель ездил по отдаленным населенным пунктам Якутии и помогал людям пожилого возраста с продуктами и лекарствами. Затем он ушел работать в «красную зону». Врач сам переболел COVID-19, поэтому сейчас в онлайн-формате консультирует граждан по вопросам, связанным с течением болезни и реабилитацией.

    «На момент ухода из стационара у меня было 1012 человек – тех, кого я видел, знал, смотрел, знал состояние здоровья, каждого наблюдали. В нашем стационаре никто не умер. COVID достаточно опасен. Некоторые не придают ему значения, оценивая как обычную простуду, но это далеко не так. Весы могут качнуться в любую сторону, в любой момент. И наша задача – поймать этот момент и не допустить его», – отметил Луцкан.

    Суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» от Дальневосточного федерального округа, специалист-эксперт по правовому сопровождению проектов в АО «Корпорация развития Сахалинской области» Алексей Шнайдер из Южно-Сахалинска участвует в организации интеллектуальных игр для школьников, студентов и взрослых. В свободное от работы время он на правах члена авторской группы интеллектуального клуба «Логос» помогает в проведении, организовывает и ведет с коллегами интеллектуальные игры для школьников Сахалинской области. Клубу уже 23 года, на Сахалине в области школьных интеллектуальных игр его имя стало нарицательным.

    В 1997 году у его истоков стояли Сергей Киктев, Артем Протасов и Екатерина Ахматовская, которые проводили игры формата «Что? Где? Когда?» для школьников. Одним из таких школьников в свое время оказался и суперфиналист конкурса «Лидеры России». Когда члены команды выиграли сезон, то Алексей и другие участники поехали на выездной фестиваль «Эрудит», после которого он решил и сам организовывать интеллектуальные игры для детей. Игры клуба «Логос» и выездной фестиваль проводятся на безвозмездной основе. Суперфиналист организовывает также игры для детей в детских домах, проводит благотворительные турниры по сбору средств для детей с онкологическими заболеваниями.

    «Игры развивают детей, расширяют их круг общения и учат работать в команде. За 60 секунд людям необходимо сформулировать версии, докрутить их и принять решение о выборе конкретного ответа на вопрос, который они дают.  Поэтому я стал помогать их проводить, в дальнейшем в клубе познакомился с будущей женой. Постепенно мы стали проводить игры и для студентов, и для взрослых», – пояснил Алексей Шнайдер.

    Победитель конкурса «Лидеры России 2020», старший вице-президент – директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин из Москвы запустил цифровой сервис для системной благотворительности «Сбербанк Вместе», проект «Особенный банк» и образовательное медиа «Мел».

    Проект «Мел» - это медиа про образование и воспитание детей. Ежемесячная аудитория данной платформы – 5 млн человек, и это самое популярное медиа про образование. Как утверждает победитель конкурса, этот социальный бизнес нацелен, прежде всего, на развитие экосистемы образования и поддержку знаний родителей. Ежедневно «Мел» выпускает полезные статьи по психологии и развитию детей.

    Платформа «Сбербанк Вместе» была запущена Крейниным в 2016 году. Она позволяет каждому человеку оформить подписку на благотворительность и одним переводом ежемесячно отчислять средства сразу в несколько благотворительных фондов. Уникальность платформы в том, что с помощью ежемесячной подписки помощь другим людям становится очень простой. Как рассказывает Владислав, у него действует подписка уже три года, и этот сервис появился от его личной потребности помогать на системной основе, не погружаясь в детали благотворительной деятельности.

    За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 220 «Лидеров России».


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