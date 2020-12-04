Гринвошинг призвали приравнять к мошенничеству

В мире все чаще встречаются недобросовестные представители бизнеса, прибегающие к самым различным уловкам ради наживы на своих покупателях: один из таких путей – это лживые заявления об экологичности продукции, заявил лидер «Зеленой Альтернативы» Руслан Хвостов.

Гринвошинг (greenwashing) – это недобросовестная маркетинговая стратегия, при которой бренд формирует экологичный образ своего продукта, на самом деле не являясь таковым, говорится в сообщении на сайте «Зеленой Альтернативы».

Хвостов пояснил, что «сегодня за гринвошинг в России тебе и твоей компании ничего не будет, потому что это практически невозможно юридически доказать».

«У нас в стране нет закона, в котором закреплены такие понятия, как «натуральная продукция» или «экологически чистая продукция». Не существует вообще критериев, определяющих «экологичность» и «чистоту». Поэтому все и лепят на своих упаковках, что захотят», – добавил он.

При этом «экология становится все более популярной и модной», и «все большее количество людей хотят потреблять здоровую пищу, использовать экологичную продукцию и избегать своего вклада в загрязнение планеты».

«Однако пока большинство сограждан не так профессионально разбираются во всех тонкостях этой темы. На этом и играют гринвошеры, прячущиеся за ширмой натуральности и экологичности. На деле же это обыкновенные мошенники, которые действуют без страха быть наказанными, обманывая наших сограждан», – пояснил Хвостов.

Он предложил «закрепить на законодательном уровне критерии, четко определяющие понятие «экологичности» и «натуральности» продуктов, а также устанавливить гигантские штрафы за гринвошинговые аферы».

«В Австралии, к примеру, за такие рекламные махинации компания-гринвошер может схлопотать наказание в размере до миллиона американских долларов. И поэтому там реклама гораздо добросовестнее нашей. Нам нужно вплотную заняться этой проблемой и начать проводить тотальные расследования по обличению лже-маркетологов. Но перед этим необходимо принять нужный закон», – добавил он.