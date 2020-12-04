В Германии заявили о прогрессе в дебатах с США по «Северному потоку – 2»

Руководитель комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил о прогрессе в дебатах с Вашингтоном вокруг проекта газопровода «Северный поток – 2». По его словам, «переговоры должны состояться».

«Тот факт, что США теперь хотят освободить европейские правительства и их органы от санкций, конечно, я приветствую – и эти переговоры должны состояться. Это прогресс», – заявил Эрнст РИА «Новости», добавив, что «федеральное правительство (Германии) теперь обязано недвусмысленно указать в ходе этих переговоров, что суверенитет Германии и ЕС не подлежит обсуждению».

Ранее сообщалось, что американский Конгресс на фоне споров о судьбе газопровода «Северный поток – 2» выступил с законодательной инициативой, предполагающей проведение переговоров с европейскими партнерами перед возможным расширением санкций против этого проекта. При этом пакет законопроектов исключает принятие из-за «Северного потока – 2» санкций против правительств Германии и других стран–членов ЕС, Евросоюза в целом, а также Швейцарии, Норвегии и Великобритании.

Тем временем власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции. В Fitch не исключили, что «Северный поток – 2» могут запустить в первом квартале 2021 года. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава считает, что «Северный поток – 2 может быть достроен к лету 2021 года.

В Кремле подчеркивали, что новые американские санкции против «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.